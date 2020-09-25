Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi´nin, 1950-1951 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Türkiye´nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan´ın anısına düzenlediği turnuvada ilk gün maçları oynandı.

Turnuvanın açılış maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Fly Academy Spor Salonu´nda oynan maçın normal süresi 79-79 bitti. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, uzatmalarda rakibine üstünlük sağladı ve başarılı performansıyla karşılaşmadan 91-86 galip ayrıldı.

Turnuvanın ve günün ikinci maçında Mersin´i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ile kozlarını paylaştı. Mersin ekibi, maçın ilk yarısını 32-27 üstün tamamladı. Performansıyla göz dolduran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor´u 72-57´lik skorla geçti. Mersin ekibinde Alina Iagupova 32 ve Luidmyla Naumenko 17 sayıyla skora katkı yaptı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sportif altyapısıyla öne çıkan Yenişehir´de sürdürüyor.

Turnuva kapsamında oynanacak maçların programı şu şekilde:

Bugün

15.00 OGM Ormanspor Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Birevim Elazığ İl Özel İdare

27 Eylül Pazar

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare OGM Ormanspor

17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi Adana BasketbolGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maç öncesi hazırlık görüntüsü

- Maça çıkan takımlar

- Hakemin maçı başlatması

- Maçtan genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: MERSİN, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2020-09-25 13:55:23



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