Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Bir evde 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi

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Mersin'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir adrese yüklü miktarda uyuşturucu geleceğini, oradaki şahıslara teslim edileceğini, maddenin bir kısmının da başka adreslere teslim edilerek daha sonra piyasaya sürüleceğinin bilgisine ulaştı. Konuyla ilgili çalışma yapan ekipler, uyuşturucu getiren şahısları, kaldıkları evi ve kullandıkları arabayı belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Evde ve şahısların kullandıkları arabada arama yapan ekipler, 24 parça halinde 12 kilo 225 gram metamfetamin, 5 ecstasy hap ile 1 paket 2 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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