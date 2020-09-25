Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlıları günlerce takip eden ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 parça halinde 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-09-25 17:33:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.