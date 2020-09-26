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Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3'ü kadın 13 üreticiye kıl keçisi cinsinden küçükbaş hayvan dağıttı

İHA

Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3'ü kadın 13 üreticiye kıl keçisi cinsinden küçükbaş hayvan dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarını sürdürüyor. Birçok paydaşın desteklediği proje kapsamında Mut ve Gülnar ilçelerinden seçilen 3’ü kadın toplam 13 üretici, kıl keçisi cinsinde küçükbaş hayvanlarını törenle teslim aldı.
Proje kapsamında ilk yıl 27’si kadın olmak üzere toplam 60 üreticinin her birine 25 küçükbaş hayvan verilecek. Başkan Seçer, üretici seçimi konusunda da kadınlara ve gençlere öncelik verdiklerini ifade ederek, bir yıllık yem ve hayvanlara yapılacak aşının finansman desteğini de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin karşılayacağını belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın öncülük ettiği projenin paydaşlarını, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Veteriner Hekimler Odası, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği oluşturuyor. Mut Karacaoğlan Parkı’nda gerçekleşen dağıtım töreninde Başkan Vahap Seçer’e Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye bürokratları, muhtarlar ve üreticiler eşlik etti.
5 yıl sürecek projede her yıl 60 üreticiye destek verileceğini ve kadınlara öncelik tanınacağını söyleyen Seçer, 5 yılın sonunda toplam 300 aileye destek verileceğini ve damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni küçükbaş hayvan katılacağını vurguladı. Gelecek yıldan sonra bu yıl küçükbaş hayvan verilen üreticiden elde edilecek dişi damızlık hayvanı, üçüncü yıl yeni üreticilere vererek döngünün devamının sağlanacağını belirten Seçer, “Projenin burada başlamasından öte projenin bitimi önemli, başarılı olması önemli. Size emanet edilen koyunların parası bu halkın parası, benim param değil. Üreticime gelecek yem benim param değil halkın parası, emaneti. Onun hayvanına yapılacak aşı benim paramla alınmıyor sizin paranızla alınıyor, bu önemli. Onun için ince eledik, sık dokuduk, paydaşlarımızla beraber en itinalı şekilde üreticilerimizi tespit ettik. Ben vicdanım katında son derece rahatım. Hiçbir ayrımcılık olmadan tamamen yaş ve kadın olma hüviyetini öne aldık. Genç olsun istedik, kadın olsun istedik, burada bir pozitif ayrımcılık yaptık” dedi.

“Tarım Mut halkının geçim kaynağı, geçmişi, bugünü, geleceği”
Tarım alanında diğer ilçelere gösterilen özenin Mut’a da gösterildiğini kaydeden Seçer, “Mut, bölgemizin en bereketli toprakları üzerine kurulu. Tarım Mut halkının geçim kaynağı, geçmişi, bugünü, geleceği. Tarım Mut’un aslında her şeyi. Burada tarım olmazsa insanları tutmak biraz güçleşir. Herkes ya Karaman’a gider ya Mersin merkeze gider ya daha büyük bir ilçeye, Anamur’a, Silifke’ye gider. Orada kendisine ekmek aramaya gitmek zorunda kalır. Ama tarım, üretim hepimizi Mut’a bağlıyor. Biz bu gerçekleri görüyoruz. Bunun için de tarım alanında diğer ilçelerimize gösterdiğimiz özeni Mut’a da gösteriyoruz. Tarım Türkiye’de çok derin bir konu, çok karmaşık bir konu. Tarım Türkiye’de gelmiş geçmiş bugüne kadar kaç hükümet olduysa bütün hükümetleri ya zirve yaptırır ya yerle yeksan eder. Tarıma önem veren, değer veren, çiftçinin kıymetini, alın terinin kıymetini bilen başbakanlar siyasi hayatımızda çok önemli destekler görmüştür. Tarım sadece para değil. Bizim tarımımız olmazsa Türkiye’de işsizlik tavan yapar. Tarım aynı zamanda işsizliği de ortadan kaldıran bir sektör" diye konuştu.

“Tanklar Ekim ayının ilk haftasında kooperatiflerimize teslim edilmiş olacak”
Seçer, dağıtım töreninde Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne bir adet zeytin boylama makinesi de hediye etti. Bu yıl yapılan 60 kilometrelik sulama borusu dağıtımlarını da Mut’ta başlattıklarını ve 15 bin 600 metre sulama borusu dağıtımı yaptıklarını kaydeden Seçer, yılsonuna kadar ilçeye yapılacak olan hizmetlerden de bahsetti. Seçer, “Mut Aydınoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 1, 3 tonluk olacak. Çamlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 1 adet yine 3 tonluk, Kemenli Karadiken Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 1 adet 5 tonluk. Gülnar Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 1 adet 3 tonluk olmak üzere toplamda 4 adet süt soğutma tankı vereceğiz. Tanklar Ekim ayının ilk haftasında kooperatiflerimize teslim edilmiş olacak. Yine Mut ve Gülnar’da % 50 hibeli zeytin fidanı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Mut Dağpazarı ve Elmapınarı’nda 60 bin adet kantaron, Gülnar’da değişik mahallelerde alıç fidanı dağıtımını da bu yıl sonuna kadar önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" şeklinde konuştu.

“Bize önemli katkılar yaptılar çünkü işi, bilenle yapacaksın”
Seçer, projeyi merkezdeki Akdeniz, Mezitli ve Yenişehir ilçeleri hariç 10 ilçede sürdürdüklerini ve ırk seçimine özen gösterdiklerini belirtti. Tarsus’a güney karaman cinsi, Mut’a da kıl keçisi cinsi küçükbaşları verdiklerini vurgulayan Seçer, "Damızlık Koyun Keçi Üreticileri Birliği olmak üzere bize önemli katkılar yaptılar çünkü işi bilen ile yapacaksın. Veterinerden daha iyi bilemezsiniz hayvanın hastalığını. İlçe Tarım’dan daha iyi bilemezsiniz hayvancılığın nasıl yapılacağını ya da hangi damızlık hayvanın daha sağlıklı, daha iyi olduğunu Damızlık Üretici Birliği’nden daha iyi bilemezsiniz. Onun için bu paydaşlarımızla biz yola çıktık” ifadelerini kullandı.
Seçer, Gülnar’da Çukurkonak, Kuskan, Şeyhömer, Kayrak, İshaklar ve Köseçobanlı’ya, Mut’ta ise Kayaönü, Gökçetaş, Çatakbağ, Bozdoğan, Ilıca, Topkaya ve Alaçam’a toplam 375 küçükbaş hayvan desteği sağladıklarını belirtti. Seçer, ilerleyen süreçte tarım alanında yapacakları desteklerden de bahsetti. Gelecek yıl Mut ve Gülnar’da iki ilçede tamamı hibeli arıcılık ekipmanları desteği sunacaklarını, Mut’ta zeytin, Gülnar’da ise badem fidanı dağıtımı gerçekleştireceklerini dile getiren Seçer, Gülnar’da 2021’de ceviz soyma makinesi desteği sunacaklarını kaydetti. Seçer, Silifke Balandız’da Atalık sarı buğday tohumu dağıttıklarını hatırlatarak, Gülnar’dan da bakliyat ve nohut tohumu talebi geldiğini, bu desteği 2021 yılında gerçekleştireceklerini duyurdu. Seçer, gelecek seneden itibaren 3 yıl süreyle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine de yem desteği sağlayacaklarını vurgulayarak, “Hayvancılık projesi küçükbaş hayvan dağıtımıyla bitmeyecek. Önümüzdeki yıl itibari ile 3 yıl süre boyunca büyükbaş hayvan yetiştiricilerine de yem desteği yapacağız. Gelecek yıl başlıyoruz. Yaptığımız bu projede ilk yıl Akdeniz, Çamlıyayla, Mezitli, Tarsus, Toroslar, Yenişehir. İkinci yıl Anamur, Erdemli, Gülnar, Silifke. Üçüncü yıl Mut ilçemizde dağıtım yapacağız. Burada büyükbaş hayvan işletmesi olan üreticilerimize yem desteği vereceğiz” dedi.

Şeker: “Başkanım’a Mut’u hiçbir konuda yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum”
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ise daha önce çiftçilere yönelik boru dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılık konusundaki desteklerinin de büyük önem taşıdığının altını çizerek, “Ben Başkanım’a Mut’u hiçbir konuda yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Mut halkı adına da binlerce kez teşekkürler. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye adına marka bir ilçeyiz. Bu konuda daha ileriye gitmek için de elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Her konuda da Büyükşehir Belediyesi’yle beraber bize düşen her türlü göreve hazırız” diye konuştu.
Projeden faydalanıp, kıl keçilerini teslim alan Kuskan Mahallesi’nden Şerife Sabancılar, yevmiye ile çalışırken daha sonrasında köylerine geri döndüklerini belirterek,
“Bir sürü diyar gezdik, ama köyüm gibi tat alamadım. En son köyüme göçtüm geldim. Bir bileziğim ve küpem vardı. Sattık bir keçi aldık. Bundan 34 tane oldu, 5 tane oldu derken, sattık ihtiyacımızı gördük. Eşim köyde yevmiye ile çalıştı. Bu desteği de görünce başvurmuştum. Allah razı olsun bu desteği bize verenlerden, yürütenlerden. Projeyi duyduğumda çok heyecanlandım. Bunu da en güzel biçimde yetiştireceğime sizlere söz veriyorum. Ben yetiştireyim ki diğer insanlar da bizim yetiştirdiğimiz hayvanlardan faydalansın. Diğer arkadaşlarıma da sesleniyorum. Güzel bakalım ve bu projeyi her zaman yürütelim" ifadelerini kullandı.

“Mersin küçükbaş hayvan varlığı ile ilk dördün içinde”
Projenin paydaşlarından Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Mersin’in 923 bin keçi, 776 bin koyun olmak üzere toplam 1 milyon 669 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Türkiye’de ilk dördün içinde yer aldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sektöre çeşitli destekler vermeye devam ettiklerini söyledi. Bayır, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan projede her bölgeye uygun hayvanların seçilmesinin ve yem desteği verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Mersin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Mut’un 200 binin üzerinde küçükbaş koyun ve keçi varlığı ile Tarsus’tan sonra en fazla küçükbaş hayvana sahip olan ilçe olduğunu kaydederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız’ın talimatıyla gerçekleşen bu proje bir üretici olarak, hayvancılık yapan bir ailenin evladı olarak bizleri son derece mutlu etmektedir. Başkanımız’a teşekkür ediyorum” dedi.
Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay ise Mut’taki yetiştiricilere yöreye özgü kıl keçisi verilmesinin önemine dikkat çekerek, projenin köyden kente göçü de engelleyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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