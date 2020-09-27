Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”

İHA

Başkan Seçer, kırsal mahalleleri ziyaret etti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini ve belediye başkanlığı görevini severek yaptığını belirterek, "Hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz” dedi.
Seçer, her hafta sonu gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini Yenişehir ilçesine bağlı Çavak, Emirler, Değirmençay ve Karahacılı mahalleleriyle sürdürdü. Başkan Seçer, Çavak Mahallesi’nde, Emirler grup yolunda 2.5 kilometrelik ikinci kat sathi kaplama yaptıklarını belirtti. Seçer, ayrıca 20 kilometre banket ve menfez bakımı, 2 adet büz ve baks ağzı açma, 1 kilometrelik serme, sulama ve sıkıştırma işlemleri ile 72 metrelik büz boru döşemesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Seçer, ÇavakEmirlerDeğirmençayİnsuKocahamzalı mahalle yollarında da 12 kilometrelik rotmiks çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Dün akşam bir heyelan meydana gelmiş. O yol da açılmış. KocahamzalıÇavak arasında ani bastıran yağmurda bir heyelan oluşmuş. Ekiplerimiz onları da açmış” diye konuştu.
“Proje neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak”
Çavak Mahallesi’nde gündeme gelen kanalizasyon sorunuyla ilgili talep üzerine açıklamalarda bulunan Seçer, “Biz bu bölgede geniş bir proje yapıyoruz, şu anda çalışma devam ediyor. Etraftaki bütün bu mahalleleri kapsıyor. Acaba şehir kanalizasyon hattına mı bağlayalım, yoksa farklı bir ünite mi kuralım diye proje çalışıyorlar. O neticelendiği zaman bütün bu bölgenin kanalizasyon işi yapılacak” ifadelerini kullandı.
“Sizden toplanan her kuruş, yatırım olarak gelecek”
Başkan Seçer, kanalizasyon sorununun bazı bölgelerde vidanjör marifetiyle giderildiğini belirtti. Vatandaşlardan gelen, 'kanalizasyon yok, neden atık su bedeli alınıyor' şikayetlerine de yanıt veren Seçer, “Bizim vidanjör hizmetlerimizde para alınmıyor biliyorsunuz. Bir anlamda o da kanalizasyon hizmetidir. Size sistemi kuramadığımız için onu seyyar şekilde taşıyoruz, bu da bir hizmettir. Onun için alınıyor. Bütün bunlar, tekrar size dönüşsün diye yapılıyor. Biz de mümkün olduğunca hem su bedelleri, hem alınan atık su vergileri, diğer bütün vergiler hususunda mümkün olan en asgari, en az yükü vatandaşa getirmek isteriz. Ama şunu iyi bilin ve rahat olun, bu samimiyetime inanın. Sizden toplanan her kuruş inanın sizin evinize, yolunuza, köyünüze yatırım olarak gelecek. Yani sizin her kuruşunuz benim kuruşumdan daha değerli” şeklinde konuştu.
“Çavak’a çocuk parkı kuracağız”
Başkan Seçer, Çavak Mahallesi için kendisinden çocuk parkı yapılması istendiğini ve ilk etapta yapılan ihaleyle 50 adet çocuk parkının geleceğini, yeni yapılacak ihalelerle de bu çalışmaları sürdüreceklerini duyurdu. Seçer, “Çavak’a da bir tane programa aldık. En kısa sürede kuracağız” dedi.
“Köy yerlerinde kanalizasyon uzun süreler yatırım konusu edilmemiş”
Ziyaretlerini Emirler Mahallesi’yle sürdüren Başkan Seçer, burada da kanalizasyon sorunuyla ilgili kendisine iletilen bir talep üzerine, “Artık kanalizasyonlar bir kentin, bir mahallenin olmazsa olmaz yatırımı. Tamam, büyük yatırım, çok para harcanıyor, altyapı çalışması ama insan sağlığı her şeyden önemli. Çevre sağlığı her şeyden önemli. Bu konuda belediyemizi, belediye başkanının hassas olduğunu bilin ve kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimizi de size söyleyebilirim” diye konuştu.
“Biz herkesin belediye başkanıyız”
Başkan Seçer’in diğer bir durağı Değirmençay Mahallesi oldu. Mahalle sakinleri Başkan Seçer’i davulzurna ve alkışlar eşliğinde karşıladı. Mahalle girişinde büyük boy Türk bayrağıyla birlikte Başkan Seçer’e mahalle meydanına kadar eşlik eden mahalleli, çiçek ve ürettikleri ürünlerden sundu.
Başkan Seçer, mahalle meydanında yaptığı konuşmada Mersin’e huzur getirdiklerini vurguladı. Hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüklerini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "Büyükşehir Belediye Başkanı, pandemide evlere girerken, yoksulun, hastanın, yaşlının, engellinin, bütün vatandaşların her kim olursa olsun bizden yardım talep eden, bizden katkı isteyen hangi vatandaşımın evine girerse girsin gözü kör girdi. Onun hangi partili olduğuna bakmadı. 166 bin gıda kolisi dağıttı bu belediye. Herkese dağıttı. Sadece Cumhuriyet Halk Partili ailelere mi dağıttı? Kendisine oy veren ailelerin yardımına mı koştu Büyükşehir Belediyesi ya da Yenişehir Belediyesi? Asla değil. Biz herkesin belediye başkanıyız.”
“Kanalizasyon konusu önemli. 3’te 2’si duruyor, 3’te 1’i daha önce yapılmış”
Başkan Seçer, Değirmençay’da vatandaşların taleplerini dinleyip tek tek not etti. Seçer, mahalledeki yol sorunlarıyla ilgili ilçe belediyesiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Mahallede 820 ton yama çalışması yaptıklarından söz eden Başkan Seçer, alan düzenleme ve tesviye çalışmalarının yanı sıra 2 kilometrelik banket ve şarampol açtıklarını, dere ıslahı yaptıklarını ve yollara 19 adet menfez yerleştirme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Seçer, kanalizasyon bağlantısı konusuna da değindi. Seçer, “Kanalizasyon konusu önemli. 3’te 2’si duruyor, 3’te 1’i daha önce yapılmış. MESKİ Genel Müdür Vekilimiz bu kalan yeri de yapabiliriz diyor. Kanalizasyonu programa aldıracağız” ifadelerini kullandı.
“Görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz”
Başkan Seçer, ziyaretlerini Karahacılı Mahallesi ile noktaladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini severek, isteyerek ve keyifle yaptığını belirten Seçer, şu ifadeleri kullandı; “Evelallah, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar doğru işler yapıyoruz ki, insanlarla rahat oturup, sohbet edebiliyoruz. Bakın hizmetini, görevini yapmayan bir belediye başkanı köyleri bu kadar rahat dolaşmaz. Bırakın merkezdeki 300 mahalleyi, şehrin merkezindeki mahalleleri, köyleri dolaşıyoruz. Niye? Birebir. Bakın, aramızda mesafe yok. Çünkü kendimizden eminiz. Niyetimizden eminiz. Yaptıklarımızdan eminiz, yapacaklarımızdan eminiz. Size olan sevgimizden, saygımızdan eminiz, kalbimizden, yüreğimizden, duygularımızdan eminiz. Onun için rahat geliyoruz. Güzel işler oluyor. Güzel işler olmaya devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Avrupa Spor Haftası Hokey Müsabakaları sona erdi
Yenişehir Belediyesi'nden EBA destek noktası
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi'nden EBA destek noktası
Öğrenciler, 'Avrupa Okul Sporları Günü'nde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Öğrenciler, 'Avrupa Okul Sporları Günü'nde doyasıya ...
Seçer: "Metro için 9 Ekim'de ihaleye çıkıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engellemeleri yok sayacağım ve başka kapılar bulacağım" "Borçlanma için başkana yetki verilmiyor, bu tabi ki yaman bir çelişki"
YEREL HABERLER Seçer: "Metro için 9 Ekim'de ihaleye ...
MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları destekliyoruz" MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz: "Terörün üzerine kararlılıkla yürünmektedir"
YEREL HABERLER MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları ...
Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kent merkezinin de değişime ayak uydurması lazım”
YEREL HABERLER Gültak, Zafer Çarşısı esnafını ziyaret etti Akdeniz ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine makine desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden badem üreticilerine ...
40 yıllık Türkmen hattat, sanatını Mersin'de sürdürüyor
YEREL HABERLER 40 yıllık Türkmen hattat, sanatını Mersin'de ...
Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye´ye gönderdi
YEREL HABERLER Rusya, Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabını ...
Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü
Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
Bisiklet çekilişinde kazananlar belli oldu
YEREL HABERLER Bisiklet çekilişinde kazananlar belli oldu
Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik için pazartesi günleri ziyarete kapatılacak
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, hijyen ve temizlik için pazartesi ...
Atommash, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabını Türkiye'ye gönderdi
YEREL HABERLER Atommash, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen ...
Smile Hair Clinic’ten koronavirüs döneminde saç ekimi hakkında bilgiler
YEREL HABERLER Smile Hair Clinic’ten koronavirüs döneminde saç ekimi ...
Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3'ü kadın 13 üreticiye kıl keçisi cinsinden küçükbaş hayvan dağıttı
YEREL HABERLER Mut ve Gülnar'da üreticilere kıl keçisi Mersin ...
Yörük Kızı Gülsüm Şifa, derslerini artık canlı takip edebilecek Toros Dağları’nda okuduğu şiirlerle tanınan Gülsüm Şifa Uslu’nun derslerini canlı takip edebilmesi için tablet hediye edildi
YEREL HABERLER Yörük Kızı Gülsüm Şifa, derslerini artık canlı takip ...
'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
YEREL HABERLER 'Limon, bu yıl altın dönemini yaşayacak'
'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 120 bin TL
YEREL HABERLER 'Kum zambağı'nı koparmanın cezası 120 bin TL
Otomobil çatıya düştü, sürücü yaralandı Çatıda askıda kalan otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından yaralı olarak çıkarıldı
YEREL HABERLER Otomobil çatıya düştü, sürücü yaralandı Çatıda askıda ...
Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı
Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı
Başkan Bozdoğan, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, muhtarların talep ve sorunlarını ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Bir evde 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı Bir evde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X