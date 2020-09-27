Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde akaryakıt istasyonunun beton direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi MutKaraman karayolu üzerinde meydana geldi. Y.İ. yönetimindeki 70 FS 476 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu akaryakıt işletmesine ait beton direğe çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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