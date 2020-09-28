Denetime çıkan Kaymakam Otcu vatandaşları uyardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Covid19 tanısı konulan ve evde süreci geçirmeleri istenen şahıs ve ailelere yönelik denetimde bulundu.

Sokak sokak denetim yapan Kaymakam Otcu, Covid19 tanısı konulan ve izolasyon sürecindeki vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile birlikte bölgedeki polis merkezlerini de ziyaret ederek Covid19 salgını ile mücadele kapsamında evde izole olan temaslı ve pozitif vatandaşları izlem çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra bizzat denetlemelerde bulundu.

Kaymakam Otcu, hiçbir görevlinin vatandaşlardan para, ziynet eşyası, hesap numarası ve kredi kartı gibi bilgileri istemediğini, dolandırıcılara ve art niyetli kişilere karşı da dikkatli olunmasını, şüpheli bir durum olması halinde, derhal 155'i aramalarını söyledi.

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