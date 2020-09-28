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Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona gelindi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla itfaiye personelini ağırladı

İHA

Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona gelindi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla itfaiye personelini ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 25 Eylül1 Ekim arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla itfaiye personelini ağırladı. Seçer, yangın önleme yöntemleri ve her türlü afete doğru müdahale konusunda personele eğitim verecek bir merkezin hazırlıklarında sona geldiklerini belirterek, uluslararası standartlara sahip merkezin adını “ATA Eğitim Merkezi” olarak belirlediklerini duyurdu.
Ziyarette itfaiye personeline Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Bahtiyar Aydın da eşlik etti. Seçer, 96. yılını kutladığı itfaiye teşkilatının köklü bir yapı olduğunu vurguladı. İtfaiyenin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde de önemli bir birim olduğunu belirten Seçer, itfaiye teşkilatının birikimleri, deneyimleri ve eğitimleriyle Türkiye’nin her bölgesinde birçok yangında, selde, afette, depremde ve kazada vatandaşların imdadına yetiştiğini kaydetti. Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin de özellikle Ocak ayındaki Elazığ depreminde aramakurtarma çalışmalarıyla üstün gayret gösterdiğini ve enkaz altında kalan vatandaşların imdadına yetiştiğini hatırlattı. Seçer, 2021 yılında itfaiyenin personel ve ekipman eksiklerini gidereceklerini de vurgulayarak, “12 merkez, 18 de ilçeler olmak üzere 30 müfrezemiz mevcut; 554 personel ve 100 araç. Tabi bunun takviye edilmesi gerekiyor, biz bunun farkındayız. 2021 yılı programında özellikle bazı projeksiyonlarımız var. Personel açısından ihtiyaç duyan birimlere takviye yapmamız gerekiyor. Yine araç gereç takviyemizin olması gerekiyor. 2021 yılı içerisinde bu anlamdaki ihtiyaçları gidereceğiz. Eksiklerimizi tamamlayacağız” dedi.
Seçer, insan hayatının söz konusu olduğu bu alanda hiçbir gerekçe göstermeden gereken bütçeyi ayıracaklarını söyledi. Seçer, itfaiye personeli için adını “ATA Eğitim Merkezi” olarak belirledikleri bir eğitim merkezi oluşturmak amacıyla hazırlıkları tamamladıklarını da duyurdu. Uluslararası standartlara sahip olarak merkezde farklı kurumlara da hizmet verebileceklerini belirten Seçer, “Hakikaten çağdaş anlamda bir itfaiye teşkilatı oluşturabilmemiz için iyi eğitilmiş kadrolarımızın olması gerekiyor. Olaylara, tekniğe uygun bir şekilde müdahale edebilecek, eğitimli, hazır, nazır bir itfaiye teşkilatını oluşturabilmemiz için bir eğitim merkezimizin olması lazım. İsmini de ATA Eğitim Merkezi olarak belirledik. Şu anda yer tespit çalışmaları sona ermek üzere. Tahmin ediyorum bu hafta içinde bir netice alabiliriz. Burada hem kendi personelimizi, hem dışarıdan kamu kurum ve kuruluşlarından, hatta özel sektörden de personelleri eğitebileceğiz” diye konuştu.

Gönüllü itfaiyecilik
Özellikle kırsaldaki olaylara ilk müdahaleyi yapma noktasında gönüllü itfaiyecilik alanında da çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Seçer, “Özellikle kırsal mahallelerde çok önem arz ediyor. Oralarda gerekli altyapıyı yapıp, kırsal mahallelerde tespit edilen gönüllü itfaiyecilere eğitim verip, merkezden o bölgelere olumsuz bir durumda, bir yangın durumunda ya da farklı bir olumsuz olay durumunda yetişene kadar, oradaki mevcut gönüllü itfaiyecilerimizin ilk etapta olaya müdahale etmesi açısından önemsiyoruz” dedi.
Ziyarette, itfaiye personeli Başkan Seçer’e Türk bayrağı, çiçek ve özel üretim maske takdim ederek, İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü anısına toplu bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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