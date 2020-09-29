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(Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası belediyeden Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak

İHA

(Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası belediyeden Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak.
Akdeniz Belediyesi, vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gören muhtarlara yeni bir destek daha veriyor. Özellikle korona virüs (Covid19) pandemisi sürecinde ekonomik olarak zor bir dönemden geçen muhtarları bir nebze rahatlatmak adına maddi destek sunmaya karar veren Akdeniz Belediyesi, muhtarlık binalarının fatura giderlerinin bir bölümünü ödeyecek.
Bu çerçevede, Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Esen’i muhtarlık binasında ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, hem mahallenin sorun ve taleplerini dinledi hem de sunacakları fatura desteği ile ilgili bilgi verdi.

“Elektrik, telefon, su ve internet faturalarını biz ödeyeceğiz”
Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinin ardından İHA muhabirine açıklama yapan Başkan Gültak, fatura desteğinin Türkiye’de çok az belediye tarafından uygulandığını söyledi. Böyle bir destek için Sayıştay denetçileri ile görüşerek fikir aldığını belirten Gültak, “Yasal olarak da bir sıkıntı yok. Muhtarlıklarımıza ayni destekler verebiliyoruz. 2021 bütçemizi de kontrol ettik, bu konuda çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi görünce biz de destek vermek istedik. Süreç pandemi ve pandeminin de uzayacağından dolayı muhtarları önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız da muhtarları önemsiyor. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar muhtarların özlük haklarıyla ilgili birçok değişiklik yaptı. Bölgemizde ufak tefek sıkıntılar var ve muhtarlar da yoğun sıkıntılar üzerine çalışıyorlar. Bundan dolayı yönetimimizle beraber düşündük, bütçemizi de zorlamadan muhtarlarımıza fatura karşılığı 400 lirayı geçmemek kaydıyla ayni yardım yapmaya karar verdik. Bundan sonra elektrik, telefon, su ve internet gibi faturalarını bizlere ibraz edecekler ve biz ödeyeceğiz, onlar ödemeyecekler” dedi.

“Umarım bu uygulamamız Türkiye’deki diğer belediye başkanlarına da örnek olur”
Bu zor günlerinde muhtarların yanlarında olmak istediklerini vurgulayan Gültak, “Muhtarlarımız, mahallelerinin tüm sorunlarını çözüme kavuşturmak için gece yarılarına kadar 7/24 hizmet üretmeye çalışıyorlar. Biz de bu günlerde muhtarlarımızın yanlarında olmak istedik. Bu günlerde biz herkesin yanında yer alıyoruz. Sosyal projelerde mahallelerde gıda yardımından süt yardımına kadar birçok yardım yapıyoruz. Mesele sadece muhtarlar değil, bölgemizdeki tüm yapılara dokunmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızı da önemsediğimizi buradan hissettirdik. Umarım bu uygulamamız tüm Türkiye’deki diğer belediye başkanlarına da örnek olur” diye konuştu.

“Aylık 26 bin liralık bütçe getiriyor bize ama bütçemizde sıkıntı yok”
Uygulamaya ekim ayından itibaren başlayacakları bilgisini veren Başkan Gültak, “Ben belediye başkanı olduğum sürece de bu uygulamaya devam edeceğiz. 65 mahallemiz var; toplamda 26 bin liralık aylık bir bütçe getiriyor bize ama bütçemizde bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bu paraları muhtarlarımıza vererek, hizmetlerini daha da güzel ve daha moralli yapmaları için destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlarımız sevinçli. Diğer muhtarlar da belediye başkanlarından bunu isteyecektir”
Dün çok fazla muhtarın kendisini aradığını ve bir ilki gerçekleştirdiğini söylediklerini aktaran Gültak, “Doğrudur, Türkiye’de değil ama Mersin’de bir ilk. Sevinçliler, çünkü Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar tüm muhtarlar bunu diğer belediye başkanlarımızdan mutlaka isteyeceklerdir. Muhtarlarımız bu uygulamadan çok memnun. İleride bütçemiz el verdikçe, imkanlarımız daha çok arttıkça belki bu rakamları daha da yukarıya çekebiliriz. Ama şu an için ekim ayında başlayacak ve biz belediye başkanı olduğumuz sürece de devam edecek” dedi.
Diğer belediye başkanlarının da bu uygulamayı hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Gültak, şunları söyledi:
“Sonuçta bu önemli bir hizmet. Ben bugün kendi bütçeme göre rakamlar belirledim. Her belediye başkanı da kendi bütçesine göre rakamlar belirleyebilir. Muhtarlıklar yarı kamu alanıdır. Aslında biz muhtarların üzerinden vatandaşa bir hizmet sunmuş oluyoruz. Bu uygulama, sadece muhtarlara değil, tüm vatandaşlara yapılan bir hizmet olarak görülmelidir.”
Şevket Sümer Mahallesi Muhtarı Esen de uygulamayı hayata geçiren Başkan Gültak’a teşekkür etti. Uygulamanın tüm belediyelere örnek olmasını dileyen Esen, “Zorlansak da mecburen faturaları ödeyecektik. Ama başkanın verdiği katkıya teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.
Başkan Gültak daha sonra Muhtar Esen ve belediye yetkilileri ile birlikte, yaklaşık 14 milyon liralık maliyetle yenilenen 142. Caddeye geçerek, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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