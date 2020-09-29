Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nda uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Mersin sporunun önemli isimleriyle dostluk maçında bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Levent Arıkdoğan, Nasır Belci ve Bilbay Taştemel gibi Mersin İdmanyurdu'nun unutulmaz isimlerinin yer aldığı halı saha maçında forma giydi. Oldukça çekişmeli ve renkli geçen maçta ise dostluk kazandı.

Covid19 tedbirleri kapsamında yapılan maçın ardından bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Futbol hayatımızın her alanında var. Mersin İdmanyurdu'na yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş efsane isimlerle aynı sahada buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Güzel ve keyifli bir maç yaptık. Mersin'deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması adına gerçekleştirilen bu tür organizasyonların devamını diliyorum" diye konuştu.

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