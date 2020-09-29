"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi

İHA

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi

Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var" projesinin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Mersin Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası desteği ile hayata geçirilecek olan projenin protokol imza törenine Vali Su'nun yanı sıra, Ziraat Bankası Adana Birinci Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Ziraat Bankası İkinci Bölge Satış ve Performans Sorumlusu Yaşar Kahraman, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan ve diğer yetkililer katıldı. Valiliklerle yapılan protokol doğrultusunda 81 ilde uygulanmaya başlanan proje ile ilgili olarak konuşan Vali Ali İhsan Su, projenin Mersin'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağın belirterek, "İlimiz, her sektörde olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da önemli potansiyelleri olan bir il. Özellikle küçükbaş hayvancılıktaki mevcut potansiyelimizi daha da artırmak ve geliştirmek için 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' isimli bu projeyi Ziraat Bankamızla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

"930 bin civarında keçimiz var"
Mersin'in başta keçi ve koyun olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir noktada olduğunu vurgulayan ve keçi varlığında da Türkiye birincisi olduğuna vurgu yapan Su, "Koyun yetiştiriciliğinde de bu proje ile önemli bir atılım gerçekleştireceğiz. Bildiğimiz üzere 930 bin civarında keçimiz var, 700 bin civarında da koyun varlığımız var. Koyun varlığımızı daha da arttırmak için bu proje önemli bir katkı sunmuş olacak" diye konuştu.
Projenin kırsal kesimde yaşayan ve geçimini özellikle küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği ile sağlayan vatandaşlara ciddi bir katkı sağlanacağını dile getiren Su, "Bu proje ile öncelikle hem yerli ırkımızın geliştirilmesi, arttırılmasına çok ciddi bir fayda sağlamış olacağız hem de ilimiz bazında ve bölgesel anlamda da hayvancılığın ve hayvansal üretimin geliştirilmesine büyük bir katkı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.
Proje ile birlikte Mersin’de küçükbaş hayvan üretiminde önemli sıçramalar yaşanmasının beklendiğinin altını çizen Su, “Bu proje kapsamında hem çiftçimizle, özel sektörle kamuyu bir gaye etrafında bir araya getirmiş olacağız hem de ilimizdeki özellikle koyun varlığımızdaki artışın devamı sağlanmış olacak. Bu çerçevede ben bu projenin tüm hayvancılıkla uğraşan başta Yörüklerimiz olmak üzere kırsal kesimde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Su ve Ziraat Bankası Adana 1. Bölge Yöneticisi Ertuğrul İspaha arasında projenin protokolü imzalandı.
Proje ile Mersin’de koyun yetiştiriciliğinin yerli ve yerel ırklarla geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, bölgesel üstünlüklerin ekonomik güce dönüştürülmesi, bölgesel kaynaklarla bölgesel kalkınmadevlet, üretici, özel sektör işbirliğinin sağlanması, kırmızı et kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”
YEREL HABERLER Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği ...
Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla ...
Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı
(Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası belediyeden Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak
YEREL HABERLER (Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası ...
Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
YEREL HABERLER Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel ...
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına limonatalı destek
YEREL HABERLER Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim ...
Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün hastalığına karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün ...
Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını sürdürüyor Rosatom'a bağlı NovaWind, 2024 sonuna kadar 3.4 GW’lik kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını ...
Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar: 1'i doktor 12 gözaltı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile ...
Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı ...
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen aralarında doktor ve gardiyanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan ...
Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı tescillendi Tarsus'un coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye çıktı
YEREL HABERLER Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı ...
Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de takibe alınan araçtan 'cephanelik' çıktı
Tarsus´taki `gizemli kazı´da evleri zarar görenler yardım istiyor
YEREL HABERLER Tarsus´taki `gizemli kazı´da evleri zarar görenler ...
Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona gelindi" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Haftası’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla itfaiye personelini ağırladı
YEREL HABERLER Seçer: "ATA Eğitim Merkezi'nin hazırlıklarında sona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X