Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor

– Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yaptığı girişimlere bir yenisini daha ekledi. UNESCO yetkilileriyle online görüşmeler yapan Başkan Bozdoğan, teknik bir heyetin Tarsus’a gelip araştırma yapacağı müjdesini verdi.

Tarsus’un bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, günlük çözümler yerine kalıcı çözümler üretme çabasında olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı girişimler neticesinde UNESCO yetkililerinin ilgisini Tarsus’a çekmeyi başardı. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, Tarsus’un tarihi geçmişini gelecek kuşaklara taşıyabilmek için UNESCO yetkilileri ile online görüşmeler yaparak, kentin tarihi değerlerini dünyaya tanıtacak önemli kararların hayata geçirilmesini sağladı. Görüşmelerde, UNESCO projesi ve inanç turizmi kapsamında Tarsus kent merkezinde turizme yönelik olarak yapılacak olan yatırımlar için master planı üzerinde çalışma yapıldı.

Başkan Bozdoğan, Tarsus tarihi geçmişinin korunarak geleceğe taşınması konusundaki girişimlere, Almanya'dan katkı sunacak olan Almanya UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Felix Leonhart, Wiesbaden eski Belediye Başkanı Dr. Helmut Georg Müller, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Stuttgart Dress & Sommer Yöneticisi Mustafa Kösebay ve Türk Alman Sağlık Vakfı Yönetim Üyesi İç Mimar Rafet Solak ile birlikte online görüşmelerde bulundu.

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Bozdoğan, “Dünya Kenti Tarsus’un tarihi geçmişinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasıyla birlikte bilinen tarihten daha eski bir yerleşim yeri olduğu gözler önüne serilecek” dedi.

Bu tarihi geçmişi ortaya çıkarabilmek için UNESCO’nun vereceği desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Bozdoğan, UNESCO temsilcileri, tarih araştırmacıları ve uzman arkeologlar ile yaptıkları görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini ve bu doğrultuda teknik bir heyetin Tarsus’a gelip araştırma yapacağı müjdesini verdi. Bozdoğan, 10 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi konumunda bulunan ve Orta Toroslar Yüzey Araştırma ekibinin yeni keşifleriyle birlikte yontma taş devrinden kalma kullanım eserlerinin bulunduğu Tarsus’un önemine değindi. Bozdoğan, ”Filozofların ve ilklerin şehri Tarsus'a tarihi ve turistlik açıdan günlük değil, kalıcı çözümler üretme noktasındaki kararlılığımız, tıpkı kent tarihimiz gibi yüzyıllar boyunca evrensel boyutta sürecek ve Tarsus ebediyen dünyanın en güzel şehirleri arasındaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.

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