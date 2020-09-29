Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor

İHA

Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor

– Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla yaptığı girişimlere bir yenisini daha ekledi. UNESCO yetkilileriyle online görüşmeler yapan Başkan Bozdoğan, teknik bir heyetin Tarsus’a gelip araştırma yapacağı müjdesini verdi.
Tarsus’un bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, günlük çözümler yerine kalıcı çözümler üretme çabasında olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı girişimler neticesinde UNESCO yetkililerinin ilgisini Tarsus’a çekmeyi başardı. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, Tarsus’un tarihi geçmişini gelecek kuşaklara taşıyabilmek için UNESCO yetkilileri ile online görüşmeler yaparak, kentin tarihi değerlerini dünyaya tanıtacak önemli kararların hayata geçirilmesini sağladı. Görüşmelerde, UNESCO projesi ve inanç turizmi kapsamında Tarsus kent merkezinde turizme yönelik olarak yapılacak olan yatırımlar için master planı üzerinde çalışma yapıldı.
Başkan Bozdoğan, Tarsus tarihi geçmişinin korunarak geleceğe taşınması konusundaki girişimlere, Almanya'dan katkı sunacak olan Almanya UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Felix Leonhart, Wiesbaden eski Belediye Başkanı Dr. Helmut Georg Müller, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, Stuttgart Dress & Sommer Yöneticisi Mustafa Kösebay ve Türk Alman Sağlık Vakfı Yönetim Üyesi İç Mimar Rafet Solak ile birlikte online görüşmelerde bulundu.
Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Bozdoğan, “Dünya Kenti Tarsus’un tarihi geçmişinin tam anlamıyla ortaya çıkarılmasıyla birlikte bilinen tarihten daha eski bir yerleşim yeri olduğu gözler önüne serilecek” dedi.
Bu tarihi geçmişi ortaya çıkarabilmek için UNESCO’nun vereceği desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Bozdoğan, UNESCO temsilcileri, tarih araştırmacıları ve uzman arkeologlar ile yaptıkları görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini ve bu doğrultuda teknik bir heyetin Tarsus’a gelip araştırma yapacağı müjdesini verdi. Bozdoğan, 10 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi konumunda bulunan ve Orta Toroslar Yüzey Araştırma ekibinin yeni keşifleriyle birlikte yontma taş devrinden kalma kullanım eserlerinin bulunduğu Tarsus’un önemine değindi. Bozdoğan, ”Filozofların ve ilklerin şehri Tarsus'a tarihi ve turistlik açıdan günlük değil, kalıcı çözümler üretme noktasındaki kararlılığımız, tıpkı kent tarihimiz gibi yüzyıllar boyunca evrensel boyutta sürecek ve Tarsus ebediyen dünyanın en güzel şehirleri arasındaki yerini almış olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür
YEREL HABERLER MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür
Tarsus’ta cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta cinsel içerikli ürün ele geçirildi
"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ...
Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”
YEREL HABERLER Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği ...
Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla ...
Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı
(Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası belediyeden Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte bir ilki gerçekleştirerek, sınırları içindeki 65 mahalle muhtarlığının elektrik, su, telefon ve internet faturalarının 400 TL’ye kadar kısmını karşılayacak
YEREL HABERLER (Özel) Mersin Akdeniz’de muhtarlıkların faturası ...
Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'den Mersin'deki eğitim kurumlarına destek
Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel arama-kurtarma etkinlik
YEREL HABERLER Mersin'de İtfaiye Haftası'nda çocuklara özel ...
Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol ...
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
YEREL HABERLER Mersin Kenti Edebiyat Ödülü, Ali Toptaş’ın
Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 'Okula döndüğümüz gün, söz' çağrısına limonatalı destek
YEREL HABERLER Erdemli’den 81 ildeki 81 okula limonata Milli Eğitim ...
Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün hastalığına karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Mersin'de hayvancılık yapılan bölgeler üçgün ...
Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını sürdürüyor Rosatom'a bağlı NovaWind, 2024 sonuna kadar 3.4 GW’lik kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Rosatom rüzgar enerjisine yatırımlarını ...
Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Erdemli Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatırmışlar: 1'i doktor 12 gözaltı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile ...
Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 39 adet av tüfeği ile 9 adet kuru sıkı ...
Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan hükümlülere usulsüz doktor raporu vererek hastaneye yatışını yaptıkları ve cezalarını hastanede geçirmelerini sağladıkları tespit edilen aralarında doktor ve gardiyanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tarsus'ta suç örgütü operasyonu Cezaevinde yatan ...
Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı tescillendi Tarsus'un coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye çıktı
YEREL HABERLER Tarsus Fındık Lahmacunu ve Kebabı ...
Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER Tarsus'ta itfaiye 8 ayda 646 olaya müdahale etti
Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X