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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ öğrencileri, Staj Seferberliği Programıyla staj yapıyor

İHA

MEÜ öğrencileri, Staj Seferberliği Programıyla staj yapıyor

– Mersin Üniversitesinden (MEÜ) 14 öğrenci, Kariyer Merkezi aracılığıyla Staj Seferberliği Programından yararlanarak farklı kurumlarda staj yapma imkanı elde etti. Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, öğrencileri ve mezunları bu staj fırsatını değerlendirmeye çağırdı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programından MEÜ öğrencileri de yararlandı.
MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda birçok projeye imza atıldığını söyledi. Ege, “Merkezimiz olarak öğrenci ve mezunlarımıza faydalı olacak her türlü projede yer almaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarısı bizi mutlu etmektedir ve temel amacımız öğrencilerimizin yetkinliklerini artırarak, başarılı ve topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamaktır” dedi.

“14 öğrencimiz farklı kurumlarda staj yapma imkanı elde etti”
Staj Seferberliği Programına MEÜ Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık Fakülteleri, Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulundan 55 öğrencinin başvuru yaptığını belirten Prof. Dr. Ege, “Bu öğrencilerimizden 14'ü, değerlendirme sonucunda farklı kurumlarda staj yapma imkanı elde etmiştir. Örneğin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri Sümeyye Doğan, İrem Erdoğan ve Azime Aslan, Staj Seferberliği Programına başvurarak kurumlar tarafından stajyer olarak seçilmiş öğrencilerimizden bir kaçıdır. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı, platforma kayıt olmaya davet ediyorum”
Ege, öğrenci ve mezunlara faydalı projelere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere öğrencilere bu fırsatı sağlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya teşekkür etti. Öğrencilere çağrı yapan Ege, “Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı; katılımcılara birçok kariyer fırsatı, iş ve staj olanağı sunan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından oluşturulan ‘Yetenek Kapısı’ platformu ‘www.yetenekkapisi.org’ adresine kayıt olmaya ve platformdaki duyuruları takip etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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