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Mersin'de yağmur suyu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer: "Yağmurlar başlamadan çalışmalar bitecek ve sorun ortadan kalkmış olacak"

İHA

Mersin'de yağmur suyu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer: "Yağmurlar başlamadan çalışmalar bitecek ve sorun ortadan kalkmış olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park içerisindeki 11 noktada gerçekleştirilen ve 5’i tamamlanan yağmur suyu deniz deşarj kesitlerinin büyütülmesi ve hatların bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Seçer, aşırı yağışlarda kuzeyden güneye akan suların bulvar üzerinde oluşturduğu taşkınları sona erdirmek için yağmurlar başlamadan çalışmaların tamamlanacağını söyledi.
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarıyla birlikte yaptığı incelemede, aşırı yağışlarda Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşanan sıkıntılardan bahsetti. Bulvar üzerinde geriden gelen yapısal sorunların olduğuna dikkat çeken Seçer, “Burada, kış hazırlığı yaparken ortada yapısal sorunların olduğu fark edildi. Bir anlamda geriden gelen yapısal bir sorun. Burada yağmur suyu hatları var. Yukarıdan, mazgallardan, rögarlardan hatlara giren suların buradan denizle buluşması lazım ama öyle bir seviyeye gelmiş ki, arkadaşlarımız mevcut halini fotoğraflamışlar, gösterdiler bana. Tıkanmış. Mil tıkamış, pislik tıkamış. Buradan geçen bir borumuz var, kanalizasyon terfi hattına giden. Biliyorsunuz bizim balıkçı barınağının orada MESKİ’nin arıtmaya kanalizasyonu terfi ettiğimiz bir merkezimiz var. O boru kesiyor bunu. Teğet olarak kesiyor. Dolayısıyla o engel oluyor suyun boşalmasına. Alttan, üstten çok az suyun çıkabileceği bir mesafe kalıyor. Dolayısıyla ne kadar yukarıda yağmur suyu hatlarını doğru dürüst yaparsanız yapın, sonuç itibariyle nihai noktaya boşaltacağınız yerde sorun devam ettiği için aslında hiçbir kıymeti yok” dedi.

“Diğer bölgelerde de yağmur suyu çalışmaları devam ediyor”
MESKİ’nin kent genelinde önemli yağmur suyu çalışmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Seçer, “Yağmur suyu hatları Akkent’te devam ediyor. Vatan Caddesi bitti gibi. Akkent de bitmek üzere. Mersin merkeze yakın Karacailyas önemliydi. Şu anda Yalınayak Deresi’nde, Yalınayak Mahallesi’nde bir çalışma var. Orada da yine yağmur suyuyla ilgili bir çalışma var. Muhtelif mahallelerde var, Çay, Çilek’te var, Şevket Sümer’de var. İlçelerde var. Silifke’de bir yağmur suyu çalışması var. Kızkalesi var. Dolayısıyla sel taşkını yaşanan, yağmur suyu sıkıntısı yaşanan bütün bölgelerde kış girmeden bu çalışmaları bitirmeye çalışıyor arkadaşlar” diye konuştu.
Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park’ta gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Seçer, 11 noktanın 5’inde sorunların çözüldüğünü belirtti. Seçer, “Kalanlar üzerinde de yağmurlar başlamadan çalışmalar bitecek ve bu sorun da ortadan kalmış olacak. Kuzeyden gelen su, işte buradaki sıkıntılar, aksaklıklar, diğer yağmur suyu hatlarının yetersizliği, bütün suların biriktiği, patladığı bize sıkıntı oluşturacak yerlerde Adnan Menderes Bulvarı, en çukur nokta. Bundan sonra böyle bir tabloyla inşallah karşılaşmayacağız. Burada yine bir kanalizasyon hattının çalışması var. Orada da temizlik yapıyor arkadaşlar. Ana kolektör hattında çalışmaları devam ettiriyorlar. Yine rögar, mazgal, yağmura hazırlık, kışa hazırlık çalışmaları özellikle üst bölümlerde, Mersin’in daha kuzey noktalarında. Oradan daha rahat, bir an önce yüzey suyunu alalım, yağmur suyunu. Yağmur suyu hattına verelim. Öyle asfaltı yalayarak gelmesin. Su hem asfalta zarar vermesin hem tahliye olacak yer sıkıntısı olmasın diye bu temizlikleri bir an önce arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Kışın yağmurlardan sıkıntı yaşamayacak şekilde MESKİ gerekli çalışmaları devam ettiriyor" şeklinde konuştu.

“Mersin, yaşanabilir bir kent olsun istiyorsak altyapımızın iyi olması lazım”
MESKİ’nin şu anda 27 noktada çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Seçer, yağmur suyu hattı çalışmalarının yanı sıra 2 noktada atıksu arıtma tesisi için çalışıldığını söyledi. Kentin birçok noktasında farklı altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Seçer, “MESKİ’nin çalışmaları sadece yağmur suyu çalışmaları değil. Şu anda 27 noktada yağmur suyu hatları çalışmaları, atık su arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor. Yine kanalizasyon terfi hatları, TaşucuSilifke arıtması arası. Önemli bir çalışma. 8,5 kilometrelik bir çalışma. Yine içme suyu şebekesi çalışmaları var. Şu anda Çay, Çilek’te devam ediyoruz. Yeni ihaleye çıktığımız yerler var. TömükKargıpınarı hattında önemli çalışmalar var. Yine muhtelif, çalıştığımız küçük de olsa çalışmalarımız var. Bütün bunlar devam edecek. Mersin, daha medeni bir kent, çağdaş bir kent, yaşanabilir bir kent olsun istiyorsak bir kere altyapınızın iyi olması lazım. Kanalizasyon sisteminizin olması lazım. Kanalizasyonu bertaraf ederken en son teknolojiyle arıtmanız lazım. Çünkü denizinizi temiz tutmak zorundasınız. Çünkü turizm kentisiniz, çünkü tarım kentisiniz. Yani ekolojik dengeyi korumak zorundasınız. Bu da MESKİ’nin yaptığı çalışmalar sayesinde oluyor. Güzel işler yapıyor MESKİ, çok daha güzel işler yapacak. Ufak tefek yaşadığımız sorunları da göreceksiniz önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamen ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

"Tespit ettiğimiz sorunları bir bölümünü çözüme kavuşturduk"
Seçer, Mersin’de 6 Ocak 2020 gecesi etkili olan sağanak yağışlarda sabaha karşı saat 03.0004.00 sularında sahaya indiklerini ve sorunları yerinde tespit ettiklerini hatırlattı. Sahada tespit ettikleri sorunların bir bölümünü çözüme kavuşturduklarını kaydeden Seçer, “Vatan Caddesi’ni yaptık. O gün tespit ettiğimiz bir sorundu. Selin olduğu gece tespit ettiğimiz bir sorundu. Oraya gittik, ben de bizzat katıldım çalışmalara, yerinde gördük. Akkent’e gecenin 03.00’ünde, 04.00’ünde gittik, oradaki hali gördük. Bakın Akkent bitti. Karacailyas yıllardır yaşanan bir sorun. Orada depolar, tahıl depoları, bakliyat depoları çok ciddi zararlar görüyordu. Bakın, bitti. Önemli çalışmalar yapıldı. Kızkalesi aynı şekilde. Tabi sahada gördüğümüz hem geriden gelen, o dönemin MESKİ yöneticilerinin de tespit ettiği, bir sorun gördüğü alanlarda tabii ki yeni yönetim de bu tespitleri yaptı. Doğru bir tanedir. Ama önemli olan bu tespitleri yaptıktan sonra üzerine gidip bir an önce çözüme kavuşturmak. Arkadaşlarımız süratle projelerini gerçekleştirdiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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