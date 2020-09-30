Hırsızlık şüphelisi çaldığı 120 kilo avokado ile yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir şüpheli, bahçeden çaldığı 120 kilo avokado meyvesi ile birlikte suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi Altınsahil mevkiinde devriye görevi yapan ekipler, avokado bahçesinin içerisinde şüpheli bir şahısın olduğunu fark etti. Ekiplerce bahçe içerisinde yapılan aramada 4 poşet içerisinde piyasa değeri 2 bin 500 lira olan yaklaşık 120 kilo avokado meyvesi ele geçirilirken, suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alınarak hakkında 'hırsız' suçundan işlem başlatıldı.

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