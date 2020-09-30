Evi musluklarına kadar soyuldu, duyarsızlığa isyan etti Mersin'de yevmiye parası ile eşyalarını yenilediği evi soyulan Gülten Yıldız "Hiç mi gören olmadı, bu duyarsızlığa çok üzüldüm" diyerek tepkisini dile getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evi musluklarına kadar soyuldu, duyarsızlığa isyan etti Mersin'de yevmiye parası ile eşyalarını yenilediği evi soyulan Gülten Yıldız "Hiç mi gören olmadı, bu duyarsızlığa çok üzüldüm" diyerek tepkisini dile getirdi

İHA

Evi musluklarına kadar soyuldu, duyarsızlığa isyan etti Mersin'de yevmiye parası ile eşyalarını yenilediği evi soyulan Gülten Yıldız "Hiç mi gören olmadı, bu duyarsızlığa çok üzüldüm" diyerek tepkisini dile getirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz başında yayla köyüne göçen aile ilçe merkezindeki evlerine döndüğünde hırsızların evlerini talan ettiğini görünce büyük şok yaşadı. Gülten Yıldız, hırsızlar tarafından mutfak musluğundan yumurta tavalarına, çocuk ayakkabılarından perdelere varıncaya kadar her şeylerinin çalındığını belirterek, "Hiç mi gören olmadı" diyerek mahalle sakinlerine ve komşularına sitem etti. Yıldız. "Bu duyarsızlığa çok üzüldüm" dedi.
Gülten Yıldız, 3 aydır yayla köyünde yevmiye ile çalıştıklarını, kazandıkları parayla da evine beyaz eşya aldıklarını, bazı eşyaları da yenilediklerini belirtti. Zaman zaman gelip kontrol ettikleri evlerinin son geldiklerinde hırsızlar tarafından talan edildiğini görünce yıkıldıklarını söyledi.

"Bu duyarsızlığa çok üzüldüm"
Yıldız, "Çocukların kitaplarını almak için köyden geldik, gelmişken evimizi yıkayalım, ne var, ne yok, ona göre taşınalım dedik. Geldik şok olduk. Çünkü evimizde hiçbir şey kalmamıştı. Perdelerime varana kadar almışlar. Televizyonum vardı, oturma gurubum vardı, her şeyim vardı, çocuklarımın yattığı yastığa kadar almışlar. Evimiz o kadar da tenhada değil. Evimiz yol kenarında. Komşularımın veya başkalarının duyarsızlığına çok üzüldüm" dedi.

"Kimseye hakkımı helal etmiyorum"
Çok zor şartlarda çalışarak eşya aldığını anlatan Yıldız, "Kan emeklerim. Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Türk polisinden, emniyetimizden de yardım istiyorum. Vatandaşlarımızdan da bize yardımcı olmalarını istiyorum, çünkü hiçbir şeyim kalmadı. Serecek çulum bile yok. Kilim, halım, battaniyelerim neyim varsa hepsini yenilemiş gitmiştim. Kapılara da el atmışlar, daha neyimi alabilirler, her şeyi almışlar. Çok zor bir durum, el yıkanan musluğa kadar her şeyi soymuşlar. Herkesten yardım bekliyorum. Bunu yapanlarında bulunmasını istiyorum. Bizim ciğerimiz yandı başkalarının yanmasın" şeklinde konuştu.
4 çocuk annesi Yıldız, çocuklarının halen yayla köyünde olduğunu, onların bu durumu görmelerini istemediğini dile getirdi.
"Ne yemek yiyebiliyorum, ne su içebiliyorum, sözün bittiği yerdeyiz" diyen Yıldız, çocuklarının da bu şok edici görüntüden etkilenmesini istemediğini kaydetti.
Yıldız'ın tek isteği evini soyan hırsızların, başkalarının da canını yakmadan bir an önce yakalanması.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaat sektörü konut kredi faizlerine indirim istiyor
YEREL HABERLER İnşaat sektörü konut kredi faizlerine indirim istiyor
Hırsızlık şüphelisi çaldığı 120 kilo avokado ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi çaldığı 120 kilo avokado ile ...
Silifke’de damlama sulama ile üretilen çeltiğin hasadına başlandı
YEREL HABERLER Silifke’de damlama sulama ile üretilen çeltiğin ...
Tarsus'ta temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Tarsus'ta temizlik seferberliği
İşsizlik çok, iş var, talep yok! Mobilya sektörü, çalıştıracak eleman bulamıyor MTSO Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi meclis üyeleri, her geçen gün artan işsizlik oranlarına karşın, sektörde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor İpek: “Herkesin iş aradığı bir dönemde biz bu elemanlardan yoksunuz. Kalifiye eleman olsa sektör en az 100-150 kişiyi daha istihdam edebilecek potansiyele sahip” dedi. Kiper: “Özellikle montaj ve nakliye personelinde nitelikli mavi yaka sorunu var. Usta bulmakta da zorlanıyoruz”
YEREL HABERLER İşsizlik çok, iş var, talep yok! Mobilya sektörü, ...
Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye 33 bin lira ceza
Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı
YEREL HABERLER Peynirler mağaralardan çıkarılmaya başlandı
Mersin'de yağmur suyu çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer: "Yağmurlar başlamadan çalışmalar bitecek ve sorun ortadan kalkmış olacak"
YEREL HABERLER Mersin'de yağmur suyu çalışmaları Büyükşehir ...
Yıldırım: “Yeni OSB’ler için yatırım aktarılacak olması çok önemli”
YEREL HABERLER Yıldırım: “Yeni OSB’ler için yatırım aktarılacak ...
MEÜ öğrencileri, Staj Seferberliği Programıyla staj yapıyor
YEREL HABERLER MEÜ öğrencileri, Staj Seferberliği Programıyla staj ...
Mersin'de temalı otobüs durağı dönemi
YEREL HABERLER Mersin'de temalı otobüs durağı dönemi
İstilacı türler balıkçılığı tehdit ediyor
YEREL HABERLER İstilacı türler balıkçılığı tehdit ediyor
Engelli öğrenci Ayşe'nin bilgisayar ve internet sevinci
YEREL HABERLER Engelli öğrenci Ayşe'nin bilgisayar ve internet ...
Engelli Ayşe, fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan eğitim sevinci yaşıyor Engelli öğrenci fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan eğitimi aksatmadan sürdürebilecek Fedakar öğrenmenin ve hayırseverlerin desteği ile engelli öğrenciye bilgisayar, yazıcı ve internet temin edildi
YEREL HABERLER Engelli Ayşe, fedakar öğretmeni sayesinde uzaktan ...
Tirat Mutfak'ta yemekler lezzetli, tarifler ücretsiz
YEREL HABERLER Tirat Mutfak'ta yemekler lezzetli, tarifler ücretsiz
Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor
YEREL HABERLER Tarsus, UNESCO yolunda emin adımlarla ilerliyor
MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür
YEREL HABERLER MEYAD’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür
Tarsus’ta cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta cinsel içerikli ürün ele geçirildi
"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde imzalar atıldı Mersin merkez ve ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ile köyden kente göçün önlenmesini hedefleyen projenin protokol imza töreni Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" ...
Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği alanda bugün çok şık bir cadde var”
YEREL HABERLER Gültak: “Terör örgütünün ve uyuşturucunun kol gezdiği ...
Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Evli gençten 3 gündür haber alınamıyor
Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla dostluk maçında bir araya geldi
YEREL HABERLER Yılmaz, Mersin İdmanyurdu'nun eski oyuncularıyla ...
Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Yenişehir'de okullar ve ASM'ler dezenfekte ediliyor
Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 90 düzensiz göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X