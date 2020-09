Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini 2 Ekim’de açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2 Ekim’de sahnelenecek ‘Aslolan Hayattır’ oyunuyla perdelerini açıyor. Nazım Hikmet’in yaşam öyküsünü anlatan oyunda, tiyatro oyuncularına Büyükşehir Belediye Bandosu, Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Topluluğu sanatçılarından oluşan orkestra da eşlik edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Aslolan Hayattır’ oyunuyla 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Kongre ve Sergi Sarayında seyirciyle buluşacak. Oyun, pandemi nedeniyle koltuk sayısının azaltılması dolayısıyla ücretsiz bilet ile izlenecek. İzleyiciler, sıra numarası olarak kullanılacak ücretsiz biletleri bugünden itibaren Kongre ve Sergi Sarayından temin edebilecek.



“2 Ekim akşamı sezonumuzu açıyor ve seyircimizle buluşuyoruz”

Sezon açılışı öncesinde açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, “Temmuz ayında başladığımız şahane bir mücadele vardı. Şehir tiyatromuzu yeniden yapılandırma. Bunun ilk meyvesini 28 Ağustos akşamı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni ile yapmıştık. Şimdi de sıra sezon açılışına geldi. 2 Ekim akşamı Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak sezonumuzu açıyor ve seyircimizle buluşuyoruz” dedi.

Dünya çapındaki çok değerli ve önemli karikatüristlerin yaptığı Nazım karikatürleri ile salonu süslediklerini anlatan Atak, “Böylece bu pandemik süreçte her seyircinin yanında boş bir koltuk olmayacak, sol yanında Nazım, sağ yanında Nazım. Oyunumuzu onunla birlikte izleyecekler. Oyunumuz Haluk Işık’ın yazdığı ‘Aslolan Hayattır’ isimli bir oyun. Nazım Hikmet'in bütün yaşam öyküsünü anlatan bir oyun. Nazım şiirleri baştan sona bizim kendi sanatçılarımız tarafından okunuyor. Başka güzel bir tarafı var. Nazım'ın bestelenmiş bütün şiirlerini, bütün şarkıları yine bizim Şehir Tiyatrosu sanatçılarımız söylüyor. Şehir Tiyatrosu sanatçılarımıza yine Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olan belediye bandomuz, Kent Orkestramız, Halk Müziği Topluluğumuz, Klasik Türk Müziği Topluluğumuzun değerli sanatçılarından oluşan çok güzel bir orkestramız var. Bu şarkılarda da sanatçılarımıza bu kıymetli orkestramız eşlik ediyor” diye konuştu.



“Yeni oyunlarımızın provaları son hız devam ediyor”

Seyirci sayısını pandemi nedeniyle yüzde 50 oranında azaltmak zorunda kaldıklarını belirten Atak, “900 kişi yerine 400450 seyirciye ancak ulaşabileceğiz. Bu oyunumuz her hafta burada perde açacak. Bütün Mersinli izleyicilerimizi her hafta sonu oyunumuza bekliyoruz. Şimdilik cuma akşamları Mersin seyircisi ile buluşacağız. Hemen arkasından Nevit Kodallı Kompleksinde kurduğumuz bir Oda Tiyatromuz var. Oda Tiyatrosunda da haftada iki kez yine 18.30 tiyatrosu ile seyircimizin karşısında olacağız. Bu arada yeni oyunlarımızın provaları son hız devam ediyor. Bu oyun prömiyer yaptıktan sonra da yine sezonda yeni oyunlarla Mersin seyircisinin karşısında olacağız” ifadelerini kullandı.



“Şehir Tiyatrosunun neredeyse bütün sanatçıları bu eserde sahne üzerinde”

Atak, yeni sezonda oynanacak tiyatro oyunları hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

“12 kişilik bir orkestramız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun neredeyse bütün sanatçıları bu eserde sahne üzerinde. 6 arkadaşımızı ayırdık. O 6 arkadaşımız da şu anda bir çocuk oyunu çalışıyor. ‘Küçük Kara Balık’ isimli çocuk oyunumuzun provaları sürüyor. Ekim ayının ikinci haftasında Küçük Kara Balık ile küçük izleyicilerimizin karşısına çıkacağız. Nazım'ın hayatı ‘Aslolan Hayattır’ adlı oyunumuz her hafta sonu Kongre ve Sergi Sarayı’nda perde açacak. Ardından Türk tiyatrosunun en değerli isimlerinden çok saygın Haldun Taner'in ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı buruk güldürüsü ile seyircimizin karşısına çıkacağız. Hemen ardından da Oda Tiyatromuzda ‘Halktan Biri’ adlı bir oyunumuzla seyirciyi kucaklayacağız. Dolu dolu bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.”



“Mersin seyircisine layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kültür ve sanata verdiği önemle Şehir Tiyatrosunu güçlendirdiklerini, 15 yeni oyuncuyu bünyelerine kattıklarını hatırlatan Atak, “Mersin seyircisine layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Değerli Mersinliler, koltuklarımız sizi bekliyor” diyerek Mersinli tiyatro severleri oyunları izlemeye davet etti.

