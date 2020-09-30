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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendiriyor

İHA

Narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu konusunda bilgilendiriyor

Mersin'de narkotik polisi, vatandaşları uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra kentin yoğun olan noktalarında 'Narko Rehber' stantları açarak vatandaşları bilgilendirdi.
Bu kapsamda Kazanlı uygulama noktasında durdurdukları araç sürücülerine broşürler de dağıtan ekipler, vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesi hakkında da bilgilendirme yaptı.
'Narko Rehber' uygulamasının belirli periyotlarla devam edeceği ve vatandaşların bilgilendirmelerinin süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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