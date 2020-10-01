Sebze ve meyve üreticileri tüfekle nöbet tutuyor



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve üreticileri, hırsızların mahsullerini çalmaması ve yabani hayvanların ürünlere zarar vermemesi için tarlalarda tüfekle nöbet tutmaya başladı.

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik ile uğraşan vatandaşlar, meyve ve sebzelerinin sürekli çalınması üzerine tarlalarda tüfekle nöbet tutmaya başladı. Aralarında kurdukları WhatsApp grubu ile birbirlerini de uyaran çiftçiler, şüpheli tüm hareketleri bu grupta paylaşarak haberdar oluyorlar.

Daha önce tarlasından kamyonlu hırsızlar tarafından üç ton ürünü çalınan çiftçi Turan İnci, hasadı yaklaşan ürünlerinin sulama ve ilaçlama işlemlerini yaptıktan sonra, tüfekle nöbet tutmaya başladığını belirtti. Hırsızların yanı sıra domuzların da ürünlerine zarar verdiğini anlatan İnci, "Şu an tarlamda patlıcan var. Karşı tarafta biber var. Burada çok hırsızlık oluyor. Sabaha karşı biz gittikten sonra geliyorlar. Sera altında çalıyorlar. O yüzden de devamlı tarlada kalmak zorundayız" dedi.

'GECE UYUMAYIP, BEKÇİLİK YAPIYORUZ'

Tarlada bekçilik yapan Muhammed Avcı da "Biz burada bekçilik yapıyoruz. Tarla sahibi sulama yaparken, ben de bekçilik yapıyorum. Yaban hayvanları ve hızsızlar geliyor. Patlıcanımızı, kabağımızı, biberimizi çalıyorlar. Biz de mecbur kalıp, uyuyamıyoruz, bekçilik yapıyoruz" diye konuştu.

'4 HIRSIZ YAKALADIK'

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İmadettin Söylemez ise hırsızlar ve yabani hayvanlar nedeniyle çiftçilerin çok zor durumda olduğunu belirtti. Hırsızların, demir sulama vanalarını bile balyozla kırıp çaldığını dile getiren Söylemez, önlem olarak daha az dayanıklı plastik vanalar kullandıklarını anlattı. 7 gün 24 saat görev yapan jandarma ekiplerinin de zaman zaman bu durumlara yetişemediğini aktaran Söylemez, jandarma ile el ele vererek, bugüne kadar 4 hırsız yakaladıklarını anlatıp, bölge arazisinin çok büyük olmasından yakındı.

'20 TON SEBZEMİZ ÇALINDI'

Geçen yıl ile bu yıl çok sebze ve meyvenin çalındığını dile getiren Söylemez, "Toplamda 1520 ton civarında sebzemiz çalındı, meyvelerimizi tahmin bile edemiyoruz. Derdimiz çok büyük. Allah devletimize zarar vermesin, her zaman yanımızda ama biraz daha ilgi bekliyoruz. Allah çiftçilerimize sağlık, sabır versin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-10-01 09:58:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.