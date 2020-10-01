Uçurumda iki gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

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Mersin'in Mut ilçesinin Göğden Yaylasında uçurumun kenarında iki gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Çatalharman Mahallesi'nde yaşayan Mustafa İnce, keçisinin Göğden Yaylasında dağın yamacındaki uçurumda iki gündür mahsur kaldığı ihbarında bulunarak yardım talep etti.

Bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri keçiyi kurtarma operasyonu başlattı.

Halat yardımıyla keçinin bulunduğu yere inen ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi İnce, itfaiye ekiplerine keçisini kurtardıkları için teşekkür etti.

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