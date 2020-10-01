Mersin'de 'korona virüs' denetimi yapıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katılan Vali Su, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Denetimlerine eski Mezitli Belediyesi binası karşısında başlayan Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol kazançlar dileyen hem de maskemesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, her konuda olduğu gibi salgın konusunda da kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi. Toplu taşıma araçlarındaki denetimlere de katılan Vali Su, seyahat eden yolcuları maske ve mesafe konusunda uyararak, artık Türkiye'nin tamamında ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiği hatırlatmasında bulundu. Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.

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