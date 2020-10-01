Başhekim Aydınlı'dan 'lejyoner hastalığı' açıklaması Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, bugün bazı internet sitelerinde yer alan “Şehir Hastanesinin musluklarından ölümcül akciğer mikrobu akıyor” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, bugün bazı internet sitelerinde yer alan “Şehir Hastanesinin musluklarından ölümcül akciğer mikrobu akıyor” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Aydınlı, söz konusu olayın 2017 yılında gerçekleştiğini, ardından gerekli çalışmaların yapılarak dekontaminasyon işlemlerinin titizlikle uygulandığını söyledi. Alınan tedbirler ve takipler neticesinde ilerleyen dönemlerde yapılan kontrollerde hastalığa yönelik herhangi bir bulguya rastlanılmadığını vurgulayan Aydın, "En son 2020 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan kontrollerde halk arasında 'lejyoner hastalığı' olarak bilinen 'legionella pneumophilla' mikroorganizması tespit edilmemiştir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gereği tüm hastanelerde enfeksiyon kontrol komitesi bulunmaktadır. Bu komiteler, hastanelerde gelişebilecek bu ve benzer enfeksiyon risklerini değerlendirerek gerekli çalışmaları periyodik olarak titizlikle yapar. Ayrıca Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik de mevcuttur. Bu yönetmelik çerçevesinde 23 Kasım 2017 tarihinde Mersin Şehir Hastanesinde 60 noktadan alınan numunelerden ikisi pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine hastane enfeksiyon kontrol komitesi ilgili yönetmelik kapsamında çalışmalar yapmıştır. Bunun sonucunda yukarıda da belirtildiği gibi 2020 yılı içinde Ocak ve Temmuz aylarında alınan son numunelerde legionella üremesi olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Haberde bahsedildiği gibi hastane yönetiminin gerekli tedbirleri almadığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aydınlı, "Covid19 pandemi döneminde yapılan bu tür asılsız haberler sahada canla başla görev yapan sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır. Bu tür asılsız haberler aynı zamanda vatandaşların kaygısının artmasına yol açmakta; kurumlara ve sağlık sistemine olan güveni de zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

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