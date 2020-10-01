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Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatıran şüphelilerden 4'ü tutuklandı

DHA

Cezaevindeki hükümlüleri 'usulsüz rapor' ile hastaneye yatıran şüphelilerden 4'ü tutuklandı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlüleri, usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırarak, kalan cezalarını burada tamamlamalarını sağlayan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus Açık Cezaevi'nde kalan hükümlülerden bazılarının usulsüz doktor raporu ile hastaneye yatırıldığı ve kalan cezalarını burada tamamladıkları belirlendi. Yapılan araştırmalar sonunda, şüphelilerin 1 doktor, 1 infaz memuru, hastanede görevli 1 temizlikçi ile 13 eski hükümlü olduğu saptandı. Kimlikleri açıklanmayan şüpheliler hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile rüşvet ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Ardından da dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak 16 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 412 bin TL ile bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
4 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 8'i bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-10-01 17:33:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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