Mersin´den Kıbrıs´a tarihi kulaç

MERSİN, (DHA)Mersin'de Yenişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek organizasyonla milli yüzücü Emre Seven, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından belirlenen açık deniz yüzme kurallarına göre gerçekleşecek yüzme geçişi Mersin-Kıbrıs arasında solo, durmadan ve kafessiz olarak yapılacak ilk geçiş denemesi olacak. 80 kilometre uzunluğundaki parkurun 30-40 saatlik bir sürede tamamlanması bekleniyor. Toplamda 100 binin üzerinde kulaç atacağı tahmin edilen Emre Seven, ilk kulacı attıktan sonra herhangi bir kara parçasına veya tekne, feribot, gemi gibi herhangi bir deniz aracına temas edemeyecek. Emre Seven, yarın sabaha karşı saat 4 sularında ilk kulacı Anamur Burnu´ndan atacak. Geçiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin kuzey batısında yer alan Koruçam Burnu´nda tamamlanacak.

HEDEF ULUSLARARASI BİR PARKUR OLUŞTURMAK

Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin ve KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak, Uluslararası yüzücüleri buraya çekmek gibi önemli bir hedefleri olduğunu söyledi. Başkan Özyiğit, KKTC´nin çok haksız bir blokajla karşı karşıya kaldığını ve bu blokajların sporla kırılabileceğine inandıklarını ifade etti. Başkan Özyiğit, " 'Kulacım Kadar Uzaktasın' sloganıyla düzenleyeceğimiz Mersin Kıbrıs Solo Yüzme Geçişi organizasyonuyla karşınızdayız. Bu organizasyon hepimizi heyecanlandırmaktadır. Kıbrıs bize bir kulaç kadar yakındır. Bu kulaç barışa atılan bir kulaç olacaktır. Bildiğiniz gibi 1 Eylül 2019 tarihinde yani Dünya Barış Günü´nde `Barışa Kulaç At´ sloganıyla Aydıncık ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine kadar yüzen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü´nden 8 sporcumuza sponsor olmuştuk. Yine bu yıl 10 sporcumuz ilk kulacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden Mersin´e doğru attılar ve Silifke´ye başarılı bir şekilde ulaştılar. Bu organizasyona da Yenişehir Belediyesi olarak destek verdik. Mersin ve KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak, Uluslararası yüzücüleri buraya çekmek gibi önemli bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için atılan her adıma ve her kulaca destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

EMRE SEVEN: ''BUNU BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM ONUN İÇİN BURADAYIM''

Kasım ayının başında Kıbrıs´a yüzmek istediğini sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Emre Seven,."24 saat sonra Abdullah Özyiğit´in talimatıyla Yenişehir Belediyesinden bana ulaştılar. Aslında alkışlanması gereken bu. Bunu başaracağımıza inanıyorum onun için buradayım. Sayın Başkanıma bu hayalimi gerçeğe dönüştürdüğü için teşekkür ediyorum. Hayalime bir el uzanması gerekiyordu ki o el Sayın Abdullah Özyiğit´in eliydi. Ayrıca bu parkurun uluslararası anlamda tanınması için Michael beyi davet ettik, sadece bir mail attık ve geleceğini söyledi. Tüylerim diken diken oldu. Sizin de enerjinizi hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum, her şey kardeş ülkelerimiz için" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zeliha Mendeli ise "Bu anlamlı organizasyonda çok büyük emekleri geçen sayın Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit´e ve diğer herkese gönülden teşekkür etmek isterim. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sayın Başkanımız KKTC´ye yönelik haksız ambargolara aşabilmek için her zaman yanımızda oldu. Burada bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah bunu başaracağız. Deli yürek ve milli yüzücü Emre Seven´e cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

