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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticilere 3 bin 250 avokado fidanı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticilere 3 bin 250 avokado fidanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve geliri yüksek alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde 206 üreticiye, yüzde 50 hibeyle 3 bin 250 adet avokado fidanı dağıttı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde üreticiye umut olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. ‘Avokado Fidanı Dağıtımı Projesi’ kapsamında 4 ilçede üreticilere avokado fidanları ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yüzde 50 hibeli olarak gerçekleştirilen proje ile üreticiler, dağıtımı yapılan fidanlardan ortalama 45 yıl içerisinde ürün elde etmeye başlayacak. Bu sayede 232 dekar alan avokado üretimine kazandırılmış olacak.

Üreticiler 5’inci yılın sonunda 1 dekar alandan ortalama bin 64 kilogram ürün alabilecek
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Bacon, Hass, Fuerte, Zutano” olmak üzere 4 önemli çeşit avokado, Akdeniz sahil kesimi koşullarında bölgeye adapte olabiliyor. Bu nedenle sahil kesiminde yer alan Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinin uygun ekolojik yapıları üreticilere avantaj sağlıyor. Desteklenen üreticilerin 5’inci yılın sonunda 1 dekar alandan ortalama bin 64 kilogram ürün alması ve bunun karşılığında brüt 16 bin TL kazanç elde edecekleri dikkate alındığında hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak.
Avokadonun önemli bir gelir kaynağı olabileceğini düşünen üreticiler, fidanlarını teslim almadan önce Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ziraat mühendislerinden uygun dikim zamanı, gübreleme, budama, iklim ve toprak istekleri gibi konularda önemli bilgiler edindi.

“Mersin Büyükşehir olarak desteklerimiz devam ediyor”
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde tarımın her alanında desteklerin devam ettiğini ifade ederek, “Meyvecilik yapanlardan tarla ziraatı yapanlara, hayvancılığın her kolunda Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz devam ediyor. Bugün burada avokado fidanı dağıttık. Bu yıl Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden almış olduğumuz 3 bin 250 fideyi Erdemli, Bozyazı, Anamur ve Aydıncık ilçelerimizde değişik mahallelerimizdeki 206 vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden aldığımız fidanların yüzde 50’sini vatandaşımızdan alıyoruz. Anamur’da mevcut muz, çilek üretimi devam etmesine rağmen daha fazla katma değeri olan alternatif tarım ürünlerinin de yetişmesi açısından sürdürdüğümüz projeyle 5 yılın sonunda 1 dekarlık alanda avokado üretimi yapan üreticilerimiz yaklaşık 1 tonun üzerinde ürün elde edecekler. Yıllık 16 bin gelirleri olacak” dedi.
Tarsus Karası, nergis soğanı ve lavanta fidesi dağıtımlarını da hatırlatan Gökçek, “Kasım ayında zeytin ve diğer fidanlarımızın dağıtımlarına devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında üreticilerimizin ve kırsal mahallerimizin yanındayız” diye konuştu.

“Şu fidanın kıymetini Anamurlu çiftçimiz biliyor”
Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ergun Doğan da muza büyük oranda alternatif olarak görülen avokadonun gelir potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi. Kaliteli fidanlar ekip, özenle yetiştirip, düzgün toplayarak ihracata hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Doğan, “Bahçelerimizi modern bir şekilde yapmaya başladık. Prosedür neyse onu yapıyoruz. Tüm ortaklarımızı BATEM’in ve Alata’nın sunduğu kurslara gönderiyoruz, belgeliyoruz. Ticaret Bakanlığına bağlı bir kooperatifiz. Pazarlama için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, halden bize bir dükkan tahsis etti. Avokado fidanının maliyeti çok yüksek. Şu fidanın kıymetini Anamurlu çiftçimiz biliyor. Her bir çiftçinin 5, 10, 15’er dönüm yeri var. En küçüğünün 30 tane ağacı olacak. En başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avokado yetiştiriciliğinin kapsamı genişlemeye başladı”
Kaşdişlen Mahallesi Muhtarı İbrahim Erdem ise kendi mahallesinde de avokado yetiştiriciliğinin arttığını belirterek, “Avokado fidanlarımız geldi, çiftçiye katkı olacağını düşünüyorum. Avokado yetiştiriciliğinin kapsamı genişlemeye başladı. Kozmetik sektöründe de kullanılacağından dolayı pazarının açılacağını, yaygınlaşacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Üreticiler Büyükşehir’in tarımsal desteklerinden memnun
Bozyazı ilçesinden gelen Deniz Çelik, annesi ile birlikte avokado üretimine yeni başlayacaklarını belirterek, “Avokado faydalı bir meyve ve getirisinin daha yüksek olduğunu duyduğumuz için avokadoya yöneldik. 3 dönümlük arazimiz var. Bunun hepsine ekmeyi düşünüyoruz. Sayın Başkanımız destek verdiği için sağ olsun. İyi ki varlar. Devamını getireceğimize inanıyoruz” dedi.
Avokado yetiştiriciliğinin verim ve getirisinin yüksek olduğunu öğrendiği için üretime başlayacak olan Kaşdişlen Mahallesinden Sultan Şimşek ise “Tarım ile uğraşıyoruz. 2 dönüm çileğimiz var, karadutumuz var. Arasına avokado ekeceğiz. Avokadonun getirisi, verimi iyi” şeklinde konuştu.

“Avokado şu an yeşil elmas diye tabir edilen bir meyve”
Avokado bahçesini kurduğunu anlatan Ali Kaya, Mersin Büyükşehir Belediyesinin teşvikini öğrendiğinde mutlu olduğunu söyledi. Kaya, “Bu teşvikten yararlanmak için buradayım. Avokado Anamur’da şu anda ciddi bir geçim kaynağı. İrili ufaklı aileler evlerinin önünde hobi olarak ektikleri avokadolardan ciddi gelir elde ediyorlar. Daha büyük bahçeler yapanların ileride avokadodan çok ciddi gelir elde edeceklerini düşünüyorum. Avokado şu an ‘yeşil elmas’ diye tabir edilen bir meyve. En verimli şekilde bu meyvenin yetiştiriciliğinin devam etmesi için teşviklerin devam etmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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