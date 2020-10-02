MDOB, ‘Azerbaycan Gecesi’ düzenliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yarın akşam Kültür Merkezi Opera Sahnesinde ‘Azerbaycan Gecesi’ düzenleyecek.
MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilecek konserde, MDOB sanatçıları Saliha Aktaş, Melahat Yavuz, Özlem Pamuk, Hakan Bölükbaşı ve Orhan Güllüler solist olarak yer alacak. Azerbaycan’ın ünlü bestecilerinden Rauf Hacıyev, Tofig Alakbaroglu Guliyev, Ali Selimi, Maestro Niyazi Tağızade, Cihangir Cahangirov ve Üzeyir Hacıbeyli’nin eserlerinden ve anonim Azeri türkülerinden oluşan konser repertuvarına Özlem Erden piyanosu ile eşlik edecek.
Yaklaşık bir saat sürecek olan konser, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda dinleyicilerin beğenisine sunulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.