Rektör Çamsarı’dan Soli Pompeiopolis kazı alanında inceleme

– Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, merkez Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis kazı alanında incelemelerde bulunarak, kazı ekibinden bilgi aldı.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Soli Pompeiopolis 2020 yılı kazıları, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı’nın başkanlığında ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan’ın başkan yardımcılığında devam ediyor. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Soli Pompeiopolis kazı alanını ziyaret ederek, Doç. Dr. Kaplan’ın başkan vekilliğinde sürdürülen kazıları inceledi. Çamsarı’ya, MEÜ Rektör Danışmanı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yakar ile FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gizir de eşlik etti.

Çamsarı, incelemeleri sırasında kazı alanında bulunan Aratos’un Mezarı, sütunlu cadde, antik liman ve höyük alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında Kaplan’dan bilgi aldı.

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