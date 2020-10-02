Silifke’de uyuşturucu madde satışına suçüstü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen M.M. adlı şahıs A.Y isimli şahsa bonzai madde satışı yaparken 4 gram uyuşturucu ile suçüstü yakalandı.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.