Çocuklardan örnek davranış Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde iki çocuk, gece yarısı ellerine poşet alarak parktaki atıkları temizledi. Civarda yaşayan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüleri izleyen Başkan Tarhan, çocuklara duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde iki çocuk, gece yarısı ellerine poşet alarak parktaki atıkları temizledi. Civarda yaşayan bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüleri izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çocukları makamında ağırlayarak duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki Ömer Demeriyeh ve 9 yaşındaki Kanar Demeriyeh, Türkiye’ye örnek bir davranış sergiledi. Çocuklar, Viranşehir Mahallesinde bulunan Zehra Gürol Engelsiz Parkında ellerine poşet alarak yere atılan atıkları topladı. Çocukların bu davranışı bölge halkı tarafından videoya çekildi. Görüntüler, Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’a, “Başkanım an itibariyle vatandaşlarımız çocuklarıyla beraber parkı temizliyorlar. Yaptığınız eylemler gerçekleşiyor” mesajıyla iletildi.

Akşam karanlığında çekilen görüntülerde; çocuklarla birlikte bir kadın parkın çevresini gezerek, yere atılan çöpleri topluyor. Görüntüleri izleyen Başkan Tarhan, Ömer ve Kanar’a ulaşarak makamına davet etti. Çocuklara ‘Çocuklar için Nutuk’ kitabı ve boyama defteri hediye eden Tarhan, davranışlarından dolayı teşekkür etti.



“Bu görüntüler içimizi ısıttı”

Böylesi zor günlerde bu tür görüntülerin moral verdiğini dile getiren Tarhan, “Geçtiğimiz günlerde iki sevimli çocuk anneleriyle birlikte Mersin’e ve Türkiye’ye örnek bir davranış sergilediler. Gece yarısı evlerinin bulunduğu bölgedeki parkı temizleyen çocukların bölge halkı tarafından videoya çekilmiş görüntülerini izledim. Ders niteliğindeki görüntülerde, kendileri küçük ama yüreği büyük çocuklarımız oyun alanlarının etrafını temizliyor. Kendileriyle tanışmak istedim ve makama davet ettim. Bu güzel örnek davranışları için çocuklarımızı kutluyorum. Tam da yapmak istediğimiz buydu. ‘Mezitlimizi birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz’ demiştik. Çalışmalarımızda katılımcı belediyecilik anlayışıyla STK’ların ve halkımızın yer almasını sağlıyorduk. Böylesi zor günler geçirirken bu görüntüler içimizi ısıttı. Mezitli’nin tüm koca yürekli çocuklarına sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

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