Mersin Üniversitesi, proje uygulamada Türkiye'de ilk sırada

– Mersin Üniversitesi bir başarıya daha imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Kalkınma Ajansları verileri doğrultusunda Mersin Üniversitesi, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada yer aldı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin hem Mersin hem de Türkiye adına birçok alanda proje üretmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada; ArGe, sosyal destek, girişimcilik, turizm gibi farklı alanlarda proje hazırlayan ve uygulayan Mersin Üniversitesinin bu konuda lider kurum olma başarısını elde ettiği belirtilerek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Kalkınma Ajansları verileri doğrultusunda Mersin Üniversitesi, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de en çok proje uygulayan kurumlar arasında ilk sırada yer aldı. Ajanslar tarafından yürütülen Mali ve Teknik Destek programlarının yanı sıra Cazibe Merkezleri Destek Programı kapsamında da birçok proje uygulamasında bulunan Mersin Üniversitesi, kenti için destek aldığı toplam proje hibe miktarı ile de ilk sıralarda yer aldı” denildi.



“Tüm Mersin’in başarısı”

Üniversite olarak elde ettikleri başarıyı değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Üniversitesinin kentin çok önemli bir değeri olduğunu, ürettiği projelerle de Mersin’e değer katmaya devam ettiğini belirtti. Rektör Çamsarı, “Mersin Üniversitesi, ulusal desteklerin yanı sıra Avrupa Birliği programlarında da önemli projeleri hayata geçirerek Mersin ilinin gelişimine her yönden destek sunmaya devam etmektedir. Farklı alanlarda uluslararası proje uygulamalarında bulunan Mersin Üniversitesi, aynı zamanda ildeki birçok kurum ile de iş birliği yaparak proje üretme ve paydaşlık görevlerini de başarı ile yürütmektedir. Dolayısıyla elde edilen başarı sadece bizim değil, tüm Mersin’in başarısıdır. Biz bu anlayışla çalışmaya, üretmeye, kentimize ve ülkemize değer katmaya gayret edeceğiz” dedi.

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