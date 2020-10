Toroslar Belediyesinden ‘şiddete hayır’ etkinliği

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Gününde hazırladıkları etkinlikle "Şiddetin her türlüsüne hayır" mesajı verdi.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Toroslar Belediyesi hizmet binası önü ve Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan Toroslar Kültür Sanat Kaldırımında; kadına, doğaya, hayvana, eğitimde ve sağlıkta şiddete hayır dövizleri tutarak farkındalık oluşturdu. Şiddet görmüş kadın ve doktor kıyafetleriyle dikkat çeken oyuncularla karşılaşan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular, etkinlik sırasında vatandaşlara şiddetsiz bir yaşam dileyerek, karanfil takdim etti.

Etkinlikte yer alan dilek ağacı dallarına ise belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından şiddetin bir an önce son bulması için dilekler yazıldı. Son günlerde daha da artan sağlıkçılara yönelik şiddete ayrıca vurgu yapan oyuncuların dilek ağacına astıkları ‘Doktorluk mesleğimi yaparken şiddete maruz kalmak istemiyorum’ ve ‘Sağlıkta şiddete hayır' notları da dikkat çekti.



“Şiddeti toplumsal dayanışmayla aşacağız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şiddete hayır demeye ve şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. 2 Ekim Dünya Şiddetsizlik Gününde farkındalık oluşturmak ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumuzu göstermek amacıyla belediyemiz Şehir Tiyatrosunun oyuncuları tiyatral bir oyun sergiledi. Tüm insanlık için şiddetsiz bir yaşam ve özellikle kadına şiddetin son bulmasını diliyoruz. Toplum olarak şiddete karşı her daim dayanışma içerisinde olmalıyız” dedi.

Avrupa Yerel Yaşamda KadınErkek Eşitlik Şartını imzalayan ilk belediye olduklarını da hatırlatan Başkan Yılmaz, "Kadına şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda etkin rol üstlenebilmek amacıyla çalışmalar da yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartını imzalayarak kadın cinayetlerine ‘dur’ demek adına önemli bir adım da attık. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz ile kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Alanında uzman psikologlarımızın görev aldığı merkezimizde çocukların yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için her zaman yanlarında oluyoruz” ifadelerini kullandı.

