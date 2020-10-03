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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke'de sahte içki operasyonu

İHA

Silifke'de sahte içki operasyonu

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ve üretim ekipmanları ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) tarafından yapılan saha çalışmaları, denetim ve kontrollerde; el yapımı içki üretimi yapan bir şüpheliye ait iş merkezinde 95 litre el yapımı sahte rakı, 17 litre el yapımı sahte viski, 60 litre etil alkol, 1 adet alkol damıtma cihazı, 7 litre anason kit, 3 adet 60 litrelik alkol dinlendirme bidonu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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