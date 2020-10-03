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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

İHA

Mersin’de DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı

– Mersin’de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında daha önce öldüğü sanılan bir DEAŞ mensubunun da bulunduğu belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mersin’de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı şahısların tespitine yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgiler bulunan 10 şüpheli hakkında yapılan operasyonda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yakalanan şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ise örgüt içerisinde faaliyet yürütürken ölmüş olabileceği değerlendirilen bir şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
Firar olan bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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