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Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı Akdeniz Bölgesinin yeni normalleşme dönemindeki ilk fiziki fuarı olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarına HES kodu ile girilecek Başkan Seçer: “İnsanları buraya çekmenin yollarını bulmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fuar etkinlikleri”

İHA

Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı Akdeniz Bölgesinin yeni normalleşme dönemindeki ilk fiziki fuarı olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarına HES kodu ile girilecek Başkan Seçer: “İnsanları buraya çekmenin yollarını bulmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fuar etkinlikleri”

Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı. Akdeniz Bölgesinin yeni normalleşme dönemindeki ilk fiziki fuarı olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarına HES kodu ile girilecek. Fuarın açılışına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “İnsanları buraya çekmenin yollarını bulmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fuar etkinlikleri” dedi.
Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, Mersin Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 200’ü aşkın markanın katıldığı fuarda, saç bakım ürünlerinden kozmetik ürünlerine, estetik bakım ürünlerinden kuaför bakım ürünlerine kadar binlerce ürün sergileniyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Perakendeci İş Adamları Derneği (MEPİAD), Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Berberler ve Kuaförler Odası (MERBEK), Mersin Güzellik Uzmanları Derneği (MERGUD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar 6 Ekim 2020 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ve sektör temsilcileri katıldı.

“Türkiye'nin değil, hem Ortadoğu'nun hem dünyanın saygın fuar alanlarından birini gerçekleştirebiliriz”
Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, yeni fuar alanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Çok daha geniş bir alanda, uluslararası misafirleri ağırlayabileceğimiz, bütün müştemilatıyla, kompleks içerisindeki yapısıyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla sadece Türkiye'nin değil, hem Ortadoğu'nun hem dünyanın saygın fuar alanlarından birini gerçekleştirebiliriz. Bu görev başta Büyükşehir Belediyesine düşüyor. Tabii ilçe belediyelerimizin de merkezi yönetimin de önemli katkılarıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Böyle de bir düşüncemiz var, şu anda üzerinde çalıştığımız bir proje” diye konuştu.

“İnsanları Mersin’e çekmenin yollarından bir tanesi fuar etkinlikleri”
Seçer, tarih, arkeoloji bilincinin Türkiye'de eskiye dayanmadığını ama Mersin’de 25 yıldır Arkeoloji Günleri etkinliğinin düzenlendiği ifade ederek, “İşte Mersin böyle bir yer. Çünkü gerçekten bir açık hava müzesi hüviyetinde, on binlerce yıldır bir sürü medeniyeti, semavi dinleri bünyesinde barındırmış bir kent. İnsanları buraya çekmenin yollarını bulmak gerekiyor. İşte bir tanesi fuar düzenlemeleri, fuar etkinlikleri. Ancak onların da buraya rahat ulaşımını sağlamamız gerekiyor. Mersin bu konuda çok da imkanlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Çukurova Uluslararası Havaalanının başına gelmeyen kalmadı”
Seçer, Çukurova Uluslararası Havaalanından da bahsederek, şunları söyledi:
“Uluslararası havaalanı çok önemli. Biz şu anda Adana Şakirpaşa Havaalanından faydalanıyoruz. Uluslararası bir havaalanı değil ama bizi, yükümüzü çeken bir havaalanı. Bunun daha büyüğü, yapılmakta olan Çukurova Uluslararası Havaalanı. Kargo taşımacılığına da müsait ama başına gelmeyen kalmadı. Çok büyük talihsizlikler yaşadı. Umut ediyorum, yerel yönetimler, merkezi yönetim, iktidar, muhalefet, bunun ayrımı olmaksızın biz yöneticiler, idareciler bu işi dört elle tutup, sarılıp kotarmamız lazım. Tabii ki iş örgütleri, meslek odaları ile beraber bu konuların üzerinde çalışmaları sürdüreceğiz. Çalışıyoruz, çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Hem ülkemiz bunu hak ediyor hem güzel insanlarımız bunu hak ediyor.”

Seçer, Mersinlileri fuara davet etti
Eşi Meral Seçer’in de fuarı gezmek istediğini söyleyen Seçer, “İşte mesajı alın. Kadınların güzellik konusunda zafiyetleri var, bunu tartışmasız kabul ediyoruz. Türkiye'de de 2 milyar dolar düzeyinde bir sektör oldu. Gerçekten önemli bir ticari alan. Buradan Mersinimizin güzel kadınlarını, kardeşlerimi fuara davet ediyorum. Tabii ki mesafe, maske, hijyen konusuna da riayet ederek, hem fuarımızı şenlendirsinler, hem de kendilerine güzel bir alışveriş imkanı olsun” şeklinde konuştu.
Seçer, açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Seçer, daha sonra tüm stantları gezerek, katılımcılarla buluştu ve sohbet etti.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu
Öte yandan korona virüs tehlikesi nedeniyle fuarda devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliğinin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem de alındı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken; fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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