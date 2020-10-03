Mersin jandarması ikna etti, terör örgütünün üst düzey yöneticisi karı-koca teslim oldu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün sözde Münbiç ve köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı ile PYD'nin eski sözde yöneticisi olan eşini ikna ederek, Suriye’nin El Bab şehrinde teslim olmalarını sağladı. İki şüpheli, adli işlemler için Mersin’e getirilecek.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, örgütün sözde Münbiç ve köyleri Sivil Demokratik Bölge Meclisinde başkan yardımcısı görevini yürüten, aynı zamanda bölgenin Sağlık Bakanı olarak görevlendirilen M.C.A.’nın ve PYD'nin eski sözde yöneticisi ve sözcüsü olan eşi M.S.’nin ikna edilerek teslim olması yönünde çalışma yapıldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ikna çalışması sonucunda, şüpheli M.C.A. ve M.S.’nin 2 Eylül’de Suriye’nin El Bab bölgesinde teslim olmalarının sağlandığı belirtilen Başsavcılık açıklamasında, iki şüphelinin adli işlemler için Mersin’e getirilecekleri bildirildi.

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