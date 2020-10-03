Mersin'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı açıldı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 200'ü aşkın markanın katıldığı fuarda saç bakım ürünlerinden kozmetik ürünlerine, estetik bakım ürünlerinden kuaför bakım ürünlerine kadar binlerce ürün tanıtılıyor.

Akdeniz Bölgesi'nin en büyük güzellik fuarı olan Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı, bir dizi önlemle kapılarını açtı. Fuar 6 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 200'ün üzerinde yerli ve yabancı firmanın saç bakımından kozmetiğe, estetik bakımından kuaför bakımına kadar birbirinden özel ürünleri tanıtılıyor. Fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Girişlerde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-10-03 16:56:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.