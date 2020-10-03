Milli yüzücü Emre Seven’in Mersin - KKTC yüzüşü yarım kaldı

– Milli yüzücü Emre Seven’in, dün sabaha karşı Mersin’in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğru başladığı yüzüşü yarım kaldı. Emre Seven, 70 kilometrelik parkurun 36,7’nci kilometresinde kötü hava koşulları nedeniyle sudan çıkmak zorunda kaldı. Seven, tekneye çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçişi organizasyonuyla dün sabaha karşı saat 05.33’te Anamur Burnu’ndan ilk kulacı atan Emre Seven, 15 saat 46 dakika sonra hava koşullarının kötüleşmesi nedeniyle yarışı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Teknik ekibinin yüzüşü bırakması gerektiğini söylemelerine karşın Seven, yarışı tamamlamakta ısrar etti. Ancak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in gönderdiği sesli mesaj sonrası Seven, sudan çıkmaya ikna edilebildi. Kendisine eşlik eden tekneye çıkan Seven, alkışlara ve tezahüratlarla karşılandı.

Tekneye çıktıktan sonra oldukça üzgün olduğu görülen Seven, gözyaşları tutamadı.



Manş Denizi geçişinden daha uzun yüzdü

Yenişehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Emre Seven, MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçişi denemesindeki 36,7 kilometrelik yüzüşü ile 34 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Manş Denizi geçişinden daha uzun bir mesafe kat etti.



"Emre Seven büyük bir başarıya imza attı"

Emre Seven’in sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan ve Seven’in denizde kaldığı süre ve geçtiği mesafe göz önüne alındığında büyük bir başarıya imza attığını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, "Milli yüzücümüz Emre Seven tarafından yapılan MersinKıbrıs Solo Yüzme Geçişi denemesi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Büyük bir cesaretle kulaçlarını atan Emre, Dünya Açık Deniz Yüzme kuralları dahilinde bu parkurda daha önce hiç yapılmayanı deneyerek bize büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Denizde kaldığı süre ve kat ettiği 36,7 kilometrelik mesafe göz önüne alındığında gerçekten de büyük bir başarıya imza attığını görüyoruz. Hedeflediğimiz noktaya ulaşamamış olmanın üzüntüsünü değil, Emre’nin sağlıklı bir şekilde denizden çıkmasını ve bu organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"Parkur yüzücüler için hedef haline gelecek"

Bu organizasyonla ulusal ve uluslararası sporcular için MersinKıbrıs geçişinin hedef parkur olacağına inandıklarını belirten Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi'nin bu organizasyonu ile inanıyoruz ki, ulusal ve uluslararası yüzücüler bu parkuru hedef listelerine koyacaklardır. Bu organizasyonu düzenlerken bizlere desteklerini esirgemeyen Mersin Valiliğine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, KKTC Mersin Başkonsolosluğuna, Türk ve KKTC Sahil Güvenlik Komutanlıklarına, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasına, Mersin Akaryakıtçılar Derneği'ne, KKTC Yüzme Federasyonu'na, Yenişehir Hastanesi'ne, liman ve gümrük polisine, basın mensuplarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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