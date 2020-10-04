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Mersin'de tarım kalkınıyor, üretici kazanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent tarımının geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla tarım ve hayvancılık alanında üreticiye katkı sağlanıyor

İHA

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin, hem çiftçinin hem de üreticinin yüzünü güldürdüğü bildirildi.

Mersin'de tarım kalkınıyor, üretici kazanıyor Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent tarımının geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla tarım ve hayvancılık alanında üreticiye katkı sağlanıyor

Mersin'de, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin, hem çiftçinin hem de üreticinin yüzünü güldürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yürüttüğü projeler ile mevcut tarım alanlarına ek yeni üretim alanları kazandırarak, hem Mersin tarımında kalitenin ve verimin artmasını sağlıyor hem de kırsalda yaşayan ailelerin ekonomilerine katkı sunuyor. Fide ve fidandan ekipman desteğine, atalık tohumların gün ışığına çıkarılmasından kooperatiflere destek verilmesine kadar birçok alanda proje yürüten Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarımını her gün daha da geliştiriyor.

'Süt senin gurur Mersin’in projesi' ile çocuklar gelişiyor, üreticiler kazanıyor
Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde başlatılan ve hem çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan hem de yerel üreticinin kazandığı çok yönlü bir proje olan 'Süt senin gurur Mersin’in projesi' ile binlerce çocuk sütle buluştu. Proje kapsamında dağıtımı yapılan sütler, Mersin Bölgesi S.S. Mersin Narenciye ve Tarım Ürünleri Kooperatifler Birliği’nden alınıyor. Bu sayede projeyle öğrencilere sağlanan faydanın yanı sıra kooperatiflere ve üreticiye destek olunuyor. 2019 yılı Kasım ayından başlayan proje kapsamında 1 milyon 160 bin adet 200 ml paket sütü öğrencilere ulaştırıldı. 20202021 eğitimöğretim döneminde de proje devam ettirilecek.

Kooperatifleşmenin önü açılıyor, üretici ve çiftçi destekleniyor
Başkan Seçer öncülüğünde üretim kooperatiflerinin ve kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi konusunda da önemli adımlar atan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üreticilere bire bir ulaşmanın yanı sıra kooperatifler yoluyla daha çok üreticiye katkı sağlıyor. Mut, Silifke ve Toroslar ilçeleri için toplam 4 adet erik boylama makinesinin kullanım hakkını kooperatiflere veren belediye, erik hasadı yapan tüm üreticilere kooperatif üzerinden hizmet veriyor.

Seralar çiçekleniyor, kadınlar kazanıyor, Mersin kazanıyor
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin kooperatif işbirliği ile yürüttüğü bir diğer çalışma da 'Kadın üreticilerin plastik örtülü seralarda çiçek yetiştiriciliğini destekleme projesi'. Bu kapsamda bir adet sera yapılarak Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne kiraya verildi. Kooperatif üreticilerinin bu serada ürettiği mevsimlik çiçekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak kent estetiği çalışmaları kapsamında Mersin’in dört bir yanını güzelleştiriyor. Bu sayede kadınlar da Mersin de kazanıyor.

Yerel buğdaylar gün ışığına çıkıyor
Tarımda sürdürülebilirlik için uzun vadede doğal kaynakların korunması, çevreye ve diğer canlı türlerine zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapı oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel ürünlere sahip çıkma projesi' kapsamında ata tohumlarına sahip çıkıyor. 'Yerel buğday çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi' kapsamında Silifke'nin Balandız Mahallesi’nde atalık buğday tohumları üreticilere verildi. Balandız’da üretilen buğdaylar, MERSİNDEN KOOP tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatının 2 katına satın alınacak, talepler doğrultusunda MEREK Ekmek Fabrikası başta olmak üzere un ya da bulgur olarak değerlendirilecek.

'Haydi gel köyümüze destek verelim projesi' ile üreticilere küçükbaş hayvan desteği
Tarımın yanında hayvancılığa da destekler veren Büyükşehir Belediyesi, başlattığı 'Haydi gel köyümüze destek verelim projesi' kapsamında küçükbaş hayvan ve yem dağıtımını, Tarsus ve Çamlıyayla ilçesinden seçilen 8’i kadın 16 üreticiyle başlattı. Küçükbaş hayvan dağıtımı Mut ve Gülnar ilçeleri ile devam etti. Seçilen 3’ü kadın toplam 13 üreticinin küçükbaş hayvanlarını gerçekleştirilen törenle hayvanlarını teslim aldı. Mut’tan 7, Gülnar’dan da 6 üreticiye toplam 325 küçükbaş hayvan ulaştırıldı. Birçok paydaşın desteklediği proje kapsamında ilk yıl 27’si kadın olmak üzere 60 üreticinin her birine 25 küçükbaş hayvan verildi. Hayvanlara yapılacak aşının finansman desteğini de Büyükşehir Belediyesi karşılıyor.
Bu projenin ilk yıl için maliyeti 3 milyon lira olarak belirlendi. 5 yıllık planlanan projede damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan eklenmiş olacak. İlk yıl küçükbaş hayvan verilen üreticilerden elde edilecek dişi damızlık hayvanlar, 3. yıl yeni üreticilere teslim edilecek. Projenin bugünkü cari fiyatlarla 5 yılda maliyeti yaklaşık 11 milyon lira olacak. Kozmetik, parfüm sanayi, sağlık sektörü ve içeceklerde kullanılması nedeniyle yoğun talep gören lavanta, üreticiye kazanç kapısı oluyor. Mersin’i, Akdeniz’in lavanta üretim merkezi haline getirecek 'Lavanta fidesi dağıtım projesi' ile lavanta fideleri üreticiye ulaşıyor, Mersin renkleniyor, üretici kazanıyor. Proje kapsamında Silifke ve Gülnar'da 100 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı. Toprakla buluşan fideler sayesinde ayrıca iki ilçede toplam 50 boş ve parçalı arazi üretime kazandırıldı. 'İncir fidanı dağıtımı projesi' kapsamında ise Tarsus ilçesine 12 bin adet incir fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Tarlalar 'yeşil elmas' ile kaplanacak
Bunun yanında tarımsal üretimi desteklemek ve geliri yüksek alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerindeki üreticilere toplam 3 bin 250 adet avokado fidanı dağıtıldı. Toplam 206 üreticiye dağıtılan ve 'yeşil elmas' olarak tanımlanan avokado meyvesinin fidanları sayesinde üretim çeşitliliği artacak ve bölgede alternatif ürün kaynaklı ekonomik fayda sağlanacak. Yüzde 50 hibeli olarak gerçekleştirilen proje ile üreticiler, dağıtımı yapılan fidanlardan ortalama 45 yıl içerisinde ürün elde etmeye başlayacak. Bu sayede 232 dekar alan avokado üretimine kazandırılmış olacak.
Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ekonomik etkenler ve tarımsal sulama sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı tarlasını süresiz nadasa bırakan çiftçilere, gerçekleştirdiği fide, fidan desteği ve tarımsal sulama projeleri ile yeniden hayat veriyor. Bu sayede hem mevcut tarım alanlarının boş kalması engelleniyor hem de üretime katkı sağlayan küçük aileler destekleniyor. “Tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor” sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin sulama borusu sorununa çare oluyor. Kent genelinde 43 mahallede 60 kilometre sulama borusu dağıtımı yapılırken, sulama borusu desteği kapsamında sulama kooperatiflerine 21 bin 112 metre HDPE100 boru ve 38 bin 994 metre çelik boru teslim etti.

Zeytin fidanları bu ay üreticiye ulaşacak
Yoğunlukla Akdeniz, Erdemli, Silifke, Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde üretilen Gemlik zeytini için 50 bin adet fidan, Tarsus ilçesine özgü Sarıulak zeytin fidanı ise 10 bin adet olmak üzere toplam 60 bin adet zeytin fidanının bu ay üreticilere dağıtılacak. Mersin tarımının önemli ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde üretiminin devamı için fide ve fidan desteği ile de üreticiye önemli katkılar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 'Alıç fidanı dağıtımı projesi' kapsamında, yüzde 50 üretici katkı payı ile Silifke ve Gülnar ilçelerine toplam 5 bin adet alıç fidanı dağıtacak.
Ağırlıklı olarak kadın üreticilere ek gelir sağlamayı ve alternatif tarım faaliyetleri kazandırmayı amaçlayan 'Nergis soğanı dağıtımı projesi' kapsamında, yüzde10 üretici katkı payı ile Toroslar ve Tarsus ilçelerinde eylül ayında 200 bin adet nergis soğanı, 'Kantaron fidesi dağıtımı projesi' kapsamında Mut, Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde ekimkasım aylarında 100 bin adet kantaron fidesi verilecek. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, fide, fidan ve sulama borusu desteği ile sınırlı kalmıyor. Üreticinin maliyetlerini düşürmek için ürettiği ürüne uygun ekipman desteğinde de bulunuyor. Üretilen ürün çeşidine göre verilen ekipmanlarla çiftinin maliyeti düşüyor, ekonomik kazancı artıyor. Bunun yanında tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda üreticilerinin mağduriyetini gidermek için direkt olarak üreticiden tüketiciye satış yapılabilen ürün satış tezgahı dağıtımı projesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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