Başkan Tarhan, sokak hayvanlarını besledi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ilçede yaşayan kediköpeğe kendi elleriyle mama yedirerek farkındalık oluşturdu.

Sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla parklarda bulunan beslenme odaklarını gezen Başkan Tarhan, mama dağıtarak sokak hayvanlarının bakım ve beslenme ihtiyaçlarını sağlamanın büyük bir sevgi işi olduğunu dile getirdi. “Mezitli halkı her konuda olduğu gibi can dostlarımıza karşı da oldukça duyarlı. Bu durum bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor” diyen Tarhan, “Belediyemiz sokak hayvanlarımıza yardım ve hayvan dostlarımıza desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sevimli patilerimize yönelik başlattığımız 'Bugün de bizden’ kampanyasına çok sayıda vatandaşımız katılarak, mama bağışında bulundular. Bağışlanan mamaları yine Mezitli’nin gönüllü kahramanları tüm parklarımıza yerleştirdiğimiz mama kaplarına dağıttılar. Hayvanları Koruma Günü’ne farkındalık oluşturmak için bende besleme odaklarını gezerek mama dağıttım. Hayvanlarımızı önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz hayvan mezarlığımız, Türkiye’ye örnek bir proje oldu. Gaziantep, Adana ve çeşitli illerden gelen vatandaşlar, hayvanlarını burada sonsuzluğa uğurluyorlar. Önümüzdeki günlerde hayvanlara yönelik farklı projelerle yine Mezitli’nin farkını göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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