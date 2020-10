Seçer: "Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediye başkanlığı görevini severek yaptığını ve gecesini gündüzüne kattığını belirterek, "Parada pulda gözümüz yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz" dedi.

Seçer, Tarsus ilçesine bağlı Barbaros, Bahçe, Şahin ve Yeşil mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Barbaros Mahallesi’ndeki ziyaretinde herkese eşit ve adaletli hizmet anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Seçer, "Ben Anamur’a da gidiyorum, Mut’a da gidiyorum, Gülnar’a da gidiyorum, memleketim Tarsus’a da geliyorum. Bir kere herkes psikolojik olarak rahat. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes emin. Şundan emin, ayrım gayrım yapmayan, yaratılanı yaratandan dolayı seven bir belediye başkanı var. Bundan emin insanlar. Kimsenin kuşkusu yok. Bu da beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir muhtarım ‘Ben Vahap Seçer’i aradım, ulaşamadım’ diyemez, bunu dedirtmeyiz”

Barbaros Mahallesi’nde muhtardan gelen talepleri de not edip belediye bürokratlarına yönlendiren Başkan Seçer, iyi bir muhtarın vatandaşının eksiğini, ihtiyacını isteyen ve bunun peşine düşen bir muhtar olduğunu söyledi. Muhtarların vatandaşlarla ilgili her durumda istedikleri zaman kendisiyle görüşebildiğini vurgulayan Seçer, “İşine, gücüne, vatandaşına bağlı, beni arayan, benden bu taleplerde bulunan hiçbir muhtarım iddia edemez ki, ‘benim yol sıkıntım vardı, ben dağlık köyündenim gölet sorunum vardı, sulama borusu sorunum vardı. Şu sorunum vardı, bu sorunum vardı. Ben Vahap Seçer’i aradım, ulaşamadım’ diyemez. Hiçbir muhtar diyemez. ‘Ben belediyeye yanına gittim, onu göremedim’ diyemez bunu. Bunu dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz de” şeklinde konuştu.



“Barbaros Mahallesi ile Bahçe Mahallesi arasında arkadaşlarımız yer araştırıyorlar”

Başkan Seçer, Barbaros Mahallesi’nin ardından yürüyerek Bahçe Mahallesi’ne geçti. Balkonlarda, kapı önlerinde ve sokaklardaki vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Seçer, mahalle kahvesinde de oturup, beraber çay içerek sohbet etti. Barbaros ve Bahçe Mahallesi’ni kapsayacak özellikle kadınlar ve çocuklara fayda sağlayacak çok amaçlı merkez hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Seçer, “Asıl olan mahallemizde çocuklarımızın oyun oynayacağı oyun alanları, spor yapacağı spor alanları, kitap okuyacağı, okuma yapacağı okuma alanları çok önemli. Burada hem kreş, hem okuma alanı, hem kadınlarımıza meslek öğrenecekleri atölyeler; bunları kapsayan bir merkez yapmayı düşünüyoruz. Barbaros Mahallesi ile Bahçe Mahallesi arasında arkadaşlarımız bir yer araştırıyorlar. Muhtarlarımızın da tabi yardımcı olmaları lazım. Her iki mahallemizin de muhtarı burada. Yer tespiti yapılır yapılmaz aynı projeyi buraya da uygulamak istiyoruz. Hem kadınlarımız faydalansın hem küçük bebeklerimiz, çocuklarımız, kreş çağındaki çocuklarımız yararlansın hem okula giden çocuklarımız faydalansın. Böyle bir kompleks yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.



“Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz”

Tarsus’taki mahalle ziyaretleri kapsamında Şahin Mahallesi sakinleriyle de buluşan Başkan Seçer, Mersin’de huzuru ve adaleti sağlamak istediklerini vurguladı. Başkan Seçer’in son durağı Yeşil Mahallesi oldu. Başkan Seçer burada havai fişekler, davullar, zurnalar ve konfetiler eşliğinde karşılandı. Bir Tarsuslu olarak kütüğünün Yeşil Mahallesi’ne bağlı olduğunu belirten Seçer, göreve geldikleri günden bu yana hiçbir ayrımcılık yapmadan her mahalleye adaletli hizmet götürdüklerini kaydetti. Belediye başkanlığı görevini severek yaptığını ve gecesini gündüzüne kattığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Parada pulda gözümüz yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkında gözümüz yok, onda gözü olanların peşindeyiz. Öyle icraatlar yapıyoruz. Laf dönemi bitti. İcraat dönemi. Ben deneyimli bir siyasetçiyim. Yeni değilim siyasette. Gereksiz ideolojik tartışmalarla halkın bilmediği kavramları kullanarak, onlara parmak sallayıp ders vererek siyaset dönemi bitti. Adamın karnı aç. Adamın yolu yok. Adamın evi yok. Adamın işi yok. Ben Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden biriyim. Bir başarısızlık varsa benim başarısızlığım olur. Türkiye’nin beşinci vergi tahsilatını yapan bir belediye başkanı ağlamaz. Ben ağlamıyorum. Ağladığım da duyulmamıştır, duyulmayacaktır da.”



“Bundan sonra yağmursuyu sorununun bu bölgede ortadan kalkmasını istiyoruz”

Başkan Seçer, her mahallede muhtarlardan ve mahalle sakinlerinden gelen mezarlık, asfalt, rögar kapağı, düğün salonu gibi birçok talebi tek tek dinledi. Taleplerin bir kısmını incelenmek üzere belediye bürokratlarına ileten Başkan Seçer, bir kısmını da anında çözüme kavuşturdu. Barbaros, Bahçe, Şahin ve Yeşil Mahallesi’ni kapsayan ortak sorun yağmur suyu hattı konusu oldu. Başkan Seçer, bölge için söz konusu alanda bir proje gerçekleştirildiğini belirtti. Projenin hızlandırılıp sorunun çözüme kavuşturulması için ilgili bürokratlara telkinlerde bulunan Başkan Seçer, “Şu anda bir yağmursuyu problemi var. Burada bir proje gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bunu da öne alacaklar. Bundan sonra bu yağmursuyu sorununun da bu bölgede ortadan kalkmasını istiyoruz. Daha birçok konuda belediyemiz yurttaşlarımızın emrine amade” diye konuştu.

