Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sakaryaspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Egemen Artun xx, Hasan Erdoğan xx, Sezgin Şahbaz xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Onur xx, Ferhat xx (Alper dk. 67 x) , Atilla xx, Alperen xx (Asım dk. 80 ?), Suat xx (Furkan dk. 80 ?), Mertcan xxx (Burak dk. 89 ?), Şahin xx, İbrahim xx, Sefa xx, Samet xx (Cem dk. 89 ?)
Sakaryaspor: Oğuz xxx, Caner xx, Abdulaziz xx (Alpay dk. 70 x), Muhammet xx (Oğuzhan dk. 70 x), Devrim xx (Mehmet dk. 52 x), Ali xxx (Berk dk. 84 ?), Hakan xx, Burak xx, Özkan xx, Çağrı xx (Azad dk. 84 ?), Berkay xx
Goller: Mertcan (dk. 64) (Tarsus İdman Yurdu), Ali (dk. 17) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Alperen, Furkan (Tarsus İdman Yurdu), Devrim, Hakan (Sakaryaspor)
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