Tarsus İdman Yurdu - Sakaryaspor: 1-1

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)STAT: Burhanettin Kocamaz Stadyumu
HAKEMLER: Egemen Artun (xx), Hasan Erdoğan (xx), Sezgin Şahbaz (xx)
TARSUS İDMAN YURDU: Barış (xx) - Onur (xx), Ferhat (xx) (Dk. 67 Alper (x), Atilla (xx), Alperen (xx) (Dk. 80 Asım (?), Suat (xx) (Dk. 80 Furkan (?), Mertcan (xxx) (Dk. 89 Burak (?), Şahin (xx), İbrahim (xx), Sefa (xx), Samet (xx) (Dk. 89 Cem (?)
SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Caner (xx), Abdulaziz (xx) (Dk. 70 Alpay (x), Muhammet (xx) (Dk. 70 Oğuzhan (?), Devrim (xx) (Dk. 52 Mehmet (x), Ali (xxx) (Dk. 84 Berk (?), Hakan (xx), Burak (xx), Özkan (xx), Çağrı (xx) (Dk. 84 Azad (?), Berkay (xx)
GOLLER: Dk. 64 Mertcan (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 17 Ali (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Alperen, Furkan (Tarsus İdman Yurdu) Devrim, Hakan (Sakaryaspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-10-04 17:20:32
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