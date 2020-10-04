Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (2)

BABA TUTUKLANDI
Mersin'de, yaşları 18´den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan Halil Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2020-10-04 19:56:11
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