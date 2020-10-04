Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (3)

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EŞİNİ EVE DÖNDÜREBİLMEK İÇİN ÇOCUKLARINI DÖVMÜŞ

Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.'nin ifadesinde, evden ayrılan eşini döndürebilmek için çocukları dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Halil Y.'nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.'ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

Halil Y.'nin cezaevine gönderildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2020-10-04 23:21:39



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