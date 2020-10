'Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor'

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle kadınların da katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Turun yapıldığı güzergahta, asfalta, `Meme Kanserinde Rutin Kontrol Hayat Kurtarır´ yazıları yazıldı. Etkinliğe katılan uzman doktor Serhan Antalyalı, her yıl meme kanserinden 15 bin kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi.

Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü, 01-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında önceki gün `Farkındayız Pedallıyoruz´ sloganıyla bisiklet turu düzenledi. Mersin´deki Rotary kulüplerinin de desteklediği bisiklet etkinliğinde, tüm davetlilere pembe maske dağıtıldı. Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası önünde gerçekleşen etkinlikte, meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla pembe şemsiye açılırken, bisiklet turunun yapılacağı güzergâh; `Meme Kanserinde Rutin Kontrol Hayat Kurtarır´ yazısı yazıldı.

'YILDA 15 BİN KADIN MEME KANSERİNDEN HAYATINI KAYBEDİYOR'

Etkinliğe katılan uzman doktor Serhan Antalyalı, kadınlara uyarılarda bulundu. Meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında geldiğini belirten Antalyalı, "Kanserden ölen kadınların en sık görüldüğü kanser türü meme kanseri. Ülkemizde en az 15 bin kadın meme kanserinden hayatını kaybediyor. Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık' ayı. Kadınlarda farkındalık yaratabilmek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Kadınların ilgisini bu noktaya toplamak istedik. Çünkü koronavirüs pandemisi nedeniyle hastaların sağlık kuruluşlarına pek gitmediği tespit edildi. Bundan dolayı kanser vakalarının artacağı konusunda endişeliyiz. Kadınların kendilerini ihmal etmemelerini, her zaman memelerini kontrol etmelerini ve en ufak bir şişlik bulduklarında ilgili yerlere başvurmalarını öneriyorum" dedi.

'HER DÖRT KANSER TÜRÜNDEN BİRİ MEME KANSERİ'

Etkinliğe katılan Mezitli Soroptomist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz ise, "Meme kanseri dünyada olduğu gibi Türkiye´de de kadınlarda görülen her dört kanserden birini oluşturuyor. Türkiye´de meme kanseri görülme sıklığı ne yazık ki son 20 yılda 2 kattan fazla arttı. Meme kanseri sık görülmesine rağmen önlenebilen, mamografik tarama ile çok erken tanı konulan bir hastalıktır. Erken tanı konulan hastalarda meme alınmadan tedavi mümkün olup hastalar sağlıklı yaşamlarına devam edebilmektedirler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-10-05 08:52:57



