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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakan Canan Can: "Sakaryaspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk"

İHA

Hakan Canan Can: "Sakaryaspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk"

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Sakaryaspor maçında galibiyeti kaçırdıkları için camia olarak üzgün olduklarını belirtti.
Sakaryaspor maçının ilk yarısında 2 net gol pozisyonundan ve bir de kazandıkları penaltı atışından yararlanamadıklarını kaydeden Tarsus İdman Yurdu İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, devreyi 10 mağlup kapatmak zorunda kaldıklarını vurguladı. İkinci yarıya hem beraberliği yakalamak hem de galibiyeti yakalamak adına oyuncularının istekli, arzulu ve inançlı mücadele verdiklerini belirten Can, bunun karşılığını hemen aldıklarını ve skor dengesini yakaladıklarını söyledi.
Sakaryaspor maçına 3 puan amacıyla çıktıklarını söyleyen Hakan Canan Can, "Sahaya bu inançla çıktık. Maçın ilk yarısında 2 net gol pozisyonunu değerlendiremedik. Penaltı atışından yararlanamadık. Akabinde kalemizde golü gördük. Beklenmedik bu golle toparlanarak beraberlik adına pozisyon üretmeye devam ettik. İlk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarı daha etkili daha organize futbol ortaya koyduk. Oyuncularımızın istekli, arzulu ve inançlı mücadelesi sonucu beraberliği yakaladık. Zor geçen Sakaryaspor karşılaşmasında son vuruşlarda becerikli olsaydık puan hanemize 3 puan eleştirdik. Sahadan galibiyetle ayrılan taraf biz olurduk. Sakaryaspor'u elimizden kaçırdık. Kazanacağımız maçtan 2 puan kaybettik. Bu maçta sahada yürekleri ile oynayan oyuncularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sarılacivertli ekip 10 Ekim’de deplasmanda oynayacağı Karacabey Belediyespor hazırlıklarını tesislerinde Teknik Direktör Ergün Pembe gözetiminde başlayacak.

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