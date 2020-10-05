Mersin merkezli 'torbacı' operasyonunda 7 tutuklama



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN merkezli 3 ilde, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya sürenler olduğu istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Sokak satıcılarının kimliğinin belirlenmesinin ardından Mersin merkezli Adana ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ile satıştan elde edilen paraya da el koyuldu. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7'si de tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-10-05 09:36:46



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