MEÜ’nün İtalya ve Yunanistan ile hazırladığı AB projesi kabul edildi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından İtalya Roma Associazione Instituto Ecoambientale ve Yunanistan Agronomists’ Association of Kavala kurumları ile işbirliğinde hazırlanan ‘Çevre Koruma Elçileri Olarak Jeoteknik Mühendisleri’ projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, ERASMUS+ KA202 Mesleki Eğitim ve Öğretim İçin Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında hazırlanan proje, bilim insanları ve profesyonellerin çevre koruma uygulamaları, özellikle de istilacı türlerin etkileri hakkında bilgi düzeylerini iyileştirme ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Proje ile istilacı türlerin üç Akdeniz ülkesi olan Yunanistan, Türkiye ve İtalya’nın kırsal kesimindeki etkileri üzerine çalışmalar yapılacak. İklim değişikliğinin kırsal kesimdeki etkilerini hafifletmeye yönelik uygulamalara da önayak olacak proje, bu uygulamaları yerelde hayata geçirmeyi de hedefliyor.

Ayrıca proje kapsamında, yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve AB düzeyinde çevre politikalarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katılımcı sürecin de yürütülmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.