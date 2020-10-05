Aldıkları 55 ton narın parasını ödemeyen 2 kişiye, 3 yıl 4'er ay hapis

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´de, 55 ton nar aldıkları Yusuf Asfuroğlu´na (62) parasını ödemedikleri gerekçesiyle yargılanan Metin Koldaş (41) ve Fevzi Dayıcık (46), 3 yıl 4´er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mersin´in Mezitli ilçesinde ticaretle uğraşan Yusuf Asfuroğlu´nun nar bahçesine giden Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık, geçen yıl ekim ayında bahçeyi gezmek istediklerini söyledi. Koldaş ve Dayıcık, Asfuroğlu´ndan 55 ton nar almak için anlaştı. İkili, Asfuroğlu´na 1000 lira kapora verip, kalan parayı da 8-11 Ekim´de iki taksit halinde ödeyeceklerini söyledi. Taraflar el sıkışarak ayrılırken, görüşmeden 2-3 gün sonra narları alan Koldaş ve Dayıcık, ödeme için arayan Asfuroğlu´nu oyalamaya başladı. Satın aldıkları narın bekledikleri gibi çıkmadığını söyleyen Koldaş ve Dayıcık´tan parasını alamayan Asfuroğlu, durumu polise bildirdi.
Yürütülen soruşturma sonrası Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık hakkında, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karar duruşması görülen davada, Dayıcık ve Koldaş ürünlerin sorunlu çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Koldaş ve Dayıcık´a 3 yıl 4´er ay hapis cezası verdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-10-05 11:48:18
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