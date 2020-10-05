Erdemli Belediyesi, Yörük çocuklarına EBA noktası kuruyor

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, Torosların zirvesinde yer alan 25 köyde Yörük çocukları için EBA noktası kuruyor. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hummalı bir çalışma yürüten Erdemli Belediyesi ekipleri, çalışmada sona geldi.

Erdemli ilçesinde, belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü örnek bir çalışma yürütüyor. Kırsal kesimde taşımalı eğitimle okullara gelen öğrencilerin uzaktan eğitime katılamamaları sonucunda ekipler harekete geçti. Erdemli Belediyesi ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin bulundukları köylerde eğitim almalarını sağlayacak EBA noktaları kuruyor. EBA noktaları için tablet ve internet ihtiyacını gideren Erdemli Belediyesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğünün belirttiği okullarda ise Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile bina ve çevresinde düzenlemeler yapıyor.



“Eğitim camiamızın yanındayız”

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Tollu, “Özellikle korona virüs salgını sürecinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Eğitimin ışığında çocuklarımızın geleceğinin aydınlanması için her türlüğü fedakarlığa varız. Bu süreçte taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin kendi mahallelerinde, kendi köylerinde uzaktan eğitime katılabilmeleri için Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte EBA noktası kuruyoruz. Devletimizin bütün birimleri tam uyum içerisinde çalışıyor. Biz Erdemli Belediyesi olarak, tüm birimlerimizle çocuklarımızın yanındayız” dedi.

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